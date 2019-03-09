Milletimiz Makam İçin Siyaset Yapanın Defterini Dürer"

AK Parti
Grup Başkanı Naci Bostancı
, "Siyaset
hayır için, millete hizmet için yapılır. Unvan, makam için siyaset yapmaya kalkanlar milletimiz tarafından görülür ve tez zamanda defterleri dürülür." dedi.
Bostancı, Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.
Naci Bostancı, burada yaptığı konuşmada, seçim merkezinde çok önemli ve hayırlı işlerin gerçekleştirileceğini belirterek, "Zaten siyaset hayır için, millete hizmet için yapılır. Unvan, makam için siyaset yapmaya kalkanlar milletimiz tarafından görülür ve tez zamanda defterleri dürülür." ifadesini kullandı.
AK Parti'nin hem merkezi hem de mahalli siyasette millete ve memlekete hizmet yolunda ilerlediği için uzun yıllar boyunca iktidarda bulunduğuna işaret eden Bostancı, bundan sonra da aynı çizgide milletle birlikte yola devam edeceklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, "milletin adamı" olduğunu vurgulayan Bostancı, Erdoğan'ın arkadaşlarının da aynı şekilde onun yanında yol arkadaşlığı yaparken "milletin adamı" olarak yol yürüdüklerini söyledi.
"Vatandaşın kararı, tercihi başımızın üstünde"
Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunduklarını belirten Bostancı, şöyle devam etti:
"Çıkıp diyorlar ki 'Vatandaşa neler söylüyorsunuz'. Hayır kardeşim. Ne Cumhurbaşkanımız ne bakanlarımız ne sözcüler vatandaşa bir şey söylüyor. Vatandaşın kararı, tercihi başımızın üstünde, istediğine oy versin. Bizim itirazımız, eleştirimiz bu partilerin tepesindeki mütegallibe takımına, onların siyaset mühendisliğine, sadece Recep Tayyip Erdoğan
'a ve AK Parti'ye karşı olmak üzerine kurulu husumet dolu siyasetlerine. Husumetten, karşı olmaktan memlekete bir hayır çıkar mı? Sen karşı olmayı bırak, husumet olmayı bırak, memleket olarak ne yapacaksın, onu söyle. CHP
, İYİ Parti
, Halkların Demokratik Partisi
ve Saadet Partisi
yan yana gelebilir mi? Gelseler bile ortak bir işte karar verebilir mi? Türkiye
için şöyle bir iş yapabilir mi? Hayır. Bunların tek birleşeceği nokta, AK Parti gitsin. İyi de gitsin de kim gelecek, siz mi geleceksiniz? Gelmeyecekleri belli. Bu işler Türkiye'nin hayrına değil. Bu siyasetten Türkiye'nin hayrına bir sonuç çıkmaz. Bizim itirazımız ve eleştirilerimiz vatandaşa değil, bu siyaset mühendisliğini yapanlara."
İçeride ve dışarıda oyun ve entrikalar yapıldığını aktaran Bostancı, tarih boyunca bu topraklarda bunun böyle olduğunu dile getirdi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Millet neyin ne olduğunu biliyor. 2013'ten beri Türkiye'nin ne yaşadıklarını biliyor. Ekonomik durumun neden kaynaklandığını da biliyor. Şuna emin olun, Türkiye kudretli bir ülke. Halkımız çalışkan bir halk. Biz bu topraklarda, bu coğrafyada geleceğimize baktığımızda kudretli, müreffeh, zengin, ekonomisi ilk 10 ekonominin arasına girmiş bir Türkiye görüyoruz. Kim ne oyunu yaparsa yapsın, bugün milli gelirimiz 10 bin dolar. Hedefimiz önce 20 bin, sonra 25 bin dolar. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz. Bunu yapabilmemiz milletin birliği ve dayanışmayla mümkün. Milletin birliği ve dayanışması emin olun oyunları bozacak, bu ülkenin önünü açacak."
Programa AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez
, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, AK Parti İlçe Başkanı Yakup Doluel, eski milletvekili Haluk İpek
, AK Parti Gümüşhacıköy Belediye Başkan Adayı Ömerül Faruk Yavuz
ile partililer katıldı.