Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

31.10.2020 11:13
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Sırbistan, Malezya ve Zambiya ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Sırbistan, Malezya ve Zambiya ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, 6 Ağustos'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı" hakkındaki karara göre, taraflar, yapı işleri ve mevzuatı alanlarında ortak iş birliği oluşturmayı amaçlıyor.

Ankara'da 16 Eylül'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya göre, Türk tarafı, Sırbistan'ın ihtiyaç duyduğu çeşitli tıbbi malzemeleri dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak hibe edecek.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 18 Aralık 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre, iki ülke arasındaki bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliğinin, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde güçlendirilmesi ve desteklenmesi hedefleniyor.

Zambiya'nın başkenti Lusaka'da 13 Şubat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" hakkındaki karara göre, taraflar, kadına yönelik ortak politika ve stratejiler üreterek iş birliğini bu alanlarda yoğunlaştırmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı kararı

Öte yandan, 29 Mart 2020 tarihli ve 2327 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla onaylanan "Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin yürürlük tarihinin 1 Temmuz 2020 ve mezkur kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen "Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi"nin sona erme tarihinin 1 Aralık 2020 olarak tespit edilmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Sırbistan Karadağ, Resmi Gazete, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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