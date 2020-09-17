Milletvekili Aydemir: "Sağlık çalışanları birer kahraman" - Son Dakika

Milletvekili Aydemir: "Sağlık çalışanları birer kahraman"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum etabı alan programı kapsamında istişare, gündem değerlendirme, sosyal ve ekonomik beklenti, siyasi öngörü ve talep tespit çalışmalarının 6'ıncı haftasında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Milletvekili Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum etabı alan programı kapsamında istişare, gündem değerlendirme, sosyal ve ekonomik beklenti, siyasi öngörü ve talep tespit çalışmalarının 6'ıncı haftasında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. ERİHDER'i ziyaret ederek il kültür, tarih ve sanat gündemine değgin istişarelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Okul Servis işletmecileriyle görüştü, Aziziye Belediyesi sosyal destek programına katıldı.

Covid-19 pandemi sürecinde ülke ve il genelindeki mücadele çalışmalarının takdir ötesinde bir başarıyla sürdürüldüğünü belirten Milletvekili Aydemir, Solakzade Sağlık Merkezinde Sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, gösterdikleri özveri, hastalara karşı sergiledikleri hoşgörü ve canlarını ortaya koyarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı müteşekkir ve minnettar olduklarını belirtti.

Milletvekili Aydemir, 'Sağlık çalışanları; Doktor, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Hastabakıcı ve tüm unsurlarıyla hayatlarını riske atıp, hayat zerkeden kahramanlar. Solakzade Sağlık Merkezinde bu kahramanlardan bir kısmını ziyaret edip dertleştik. Hasta gönülleri kırmamaya özen gösteren bu yüreklere sahip çıkalım ' dedi.

Palandöken'de okul servisleri gündemi

Yüz yüze eğitimin tam olarak uygulanamaması sebebiyle işleri aksayan Okul Servisleri işletmecilerinin durum ve beklentilerini kaydetmek amacıyla işletmeci temsilcileriyle buluşan Milletvekili Aydemir, ' Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Sunar'ın duyarlılığıyla okul servis işletmecilerinin sorunlarını temsilci arkadaşlarla istişare ettik. Maliye Bakanlığımızın desteklerine teşekkür ediyorlar; salgın sürecinin uzamasından ise hayli dertliler. Tekliflerinin takipçisiyiz. ' açıklamasını yaptı.

Aziziye Belediyesi'nden Karz-ı Hasen

Aziziye Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Muhammed Cevdet Orhan'ın konuğu olan Milletvekili Aydemir, Belediyece yürütülen sosyal destek programı kapsamındaki bir etkinliğe katıldı.

Başkan Orhan'ın engellilere destek odağında gerçekleştirdiği çalışmalara teşekkür eden Milletvekili Aydemir, 'İlahi Nusretin sırrı, Karz-ı Hasen. Karşılık beklemeden, dara düşeni dardan kurtarmak. Aziziye Belediye Başkanımız Sayın Orhan buna esaslı bir örnek sundu. Hediye ettiği akülü araç bir kardeşimizin hayatını kolaylaştıracak. Birlikte takdim nasibimiz oldu; Şükür. ' paylaşımında bulundu.

ERİHDER'de kültür, sanat ve tarih gündemi

Milletvekili Aydemir günlük çalışma programı düzeyinde daha sonra ERİHDER Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Başkan Nuri Toparlak'tan yürütülen etkinlikler hakkında bilgi alan Milletvekili Aydemir, 'ERİH-DER'i ziyaretimizde hoş bir sürprizle karşılaştık. TBMM'nin 1. Döneminde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Erzurum Milletvekillerine verilen tarihi hüvviyeti haiz Türkiye Haritasını gördük. Başkanımız Nuri Toparlak Beyin "Tıpkı basımından hediye edeceğiz" açıklaması sevindiriciydi. Erzurum'un abide şahsiyetlerinden İbrahim Hakkı Hz.leri odağında ciddi etkin ve kapsamlı faaliyet veren; il kültür, tarih ve sanat ambiyansına değer katan ERİHDER yine bir ilki paylaştı. Erzurum adına minnettarız' dedi.

DABKON'dan Cumhurbaşkanına şükran plaketi

Milletvekili Aydemir günlük, Erzurum Alan Çalışmasının son etabında Doğu Anadolu Basın Konseyi(DABKON)'nin konuğu oldu. Doğu Anadolu Basın Konseyi Başkanı Selahattin Şener Erzurum Havalimanına 100 milyon TL'ye yakın yatırım harcaması yapılarak Cat3 Sisteminin kurulmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edip, Milletvekilleri, Belediye Başkanları adına Milletvekili Aydemir'e şükran plaketi verdi. - ERZURUM

Milletvekili, Erzurum, Aziziye, Okul, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Milletvekili Aydemir: 'Sağlık çalışanları birer kahraman' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 1648 yeni vaka tespit edildi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den koronavirüs açıklaması: Kentte durum kontrol altında Galatasaray, bir gol daha attı! İkinci kez sahneye çıkan yıldız isim, farkı 2'ye çıkardı Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi
11 yaşındaki çocuk, alkol diye 5 bardak dezenfektan içince hayatını kaybetti 11 yaşındaki çocuk, alkol diye 5 bardak dezenfektan içince hayatını kaybetti         
20:27
Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış         
19:20
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı         
18:42
Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Chelsea'li Lewis Baker'ı İstanbul'a getirdi Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Chelsea'li Lewis Baker'ı İstanbul'a getirdi         
17:51
AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu         
17:17
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak         
08:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 20:45:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletvekili Aydemir: "Sağlık çalışanları birer kahraman" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei