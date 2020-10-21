Milletvekili Çelebi, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti, Ağrı'ya yatırım istedi - Son Dakika

Milletvekili Çelebi, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti, Ağrı'ya yatırım istedi

21.10.2020 10:18
Milletvekili Çelebi, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti, Ağrı'ya yatırım istedi, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek Ağrı merkez ve ilçeleri ile belde ve köylerde yapılması planlanan projelerin 2021 yılı yatırım programına alınmasını istedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek Ağrı merkez ve ilçeleri ile belde ve köylerde yapılması planlanan projelerin 2021 yılı yatırım programına alınmasını istedi.

2021 yılı bütçe hazırlıklarının yapıldığı bu günlerde bakanlıkların kapısını sık sık çalan Milletvekili Ekrem Çelebi'nin bugünkü durağı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu. Çelebi, Kasapoğlu ile yaptığı görüşmede 2021 yılında Ağrı'ya yapılması planlanan projeler konusunda istişarelerde bulunarak, Bakan'a projelerden oluşan bir dosya sundu.

"Bireseysel sporlarda çıtayı yükselteceğiz"

Ağrı'da özellikle kenar mahallelerde spor tesisi eksikliğinin olduğunu söyleyen Çelebi; "Ağrı'da spor tesisleri Fırat Mahallesi ve Abide Mahallesinde sıkıştırılmış bir durumda. Spor tesislerimizi ilimizin diğer mahallelerine yayacak çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Fatih ve 100.Yıl Mahallesi gibi mahallelerde gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapabilecekleri alanlar oluşturma gayretindeyiz. Ayrıca ilimiz boks ve güreş branşlarında önemli ilerlemeler kaydetti. Şu an Boks Milli Takımında Ağrılı sporcularımız bulunuyor. Hem onların hem de alttan yetişecek yeni boksörlerin çalışma yapabileceği boks ve güreş branşına özel bir salon projemizi sunduk. Buna ek olarak son yıllarda ülkemizde gelişme gösteren okçuluk branşına yönelik de salon projesini görüştük." dedi.

"Ağrı'nın tüm ilçelerinde spor tesisleri yapılacak"

Gençlik ve Spor Bakanına sunulmuş olan projeleri de açıklayan Çelebi şunları söyledi:

"İlimizin yedi ilçesindeki spor tesislerini yenileyecek ve yeni spor tesisleri kazandıracağız. Talep ettiğimiz yatırımlar arasında 6 adet kapalı halı saha, iki adet yarı olimpik yüzme havuzu, Karaköse Kaplıca Merkezinin bulunduğu bölgeye 300 kişilik kaplıca gençlik kampı var. Patnos ilçemize yarı olimpik yüzme havuzu ile çok amaçlı spor salonu, Doğubayazıt ilçemize 500 kişilik kapalı spor salonu bulunuyor. Ayrıca, diğer ilçelerimize iki adet çok amaçlı spor salonu, sentetik yüzeyli saha ve okul bahçelerimize açık hava basketbol ve voleybol sahaları yer alıyor."

"Gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacak"

Gençlerin, büyük ve güçlü Türkiye yolunda en büyük pay sahibi olduğunun altını çizen Milletvekili Çelebi, Ağrı'daki gençlerin sosyalleşebilmeleri için çok sayıda gençlik merkezi oluşturduklarını bildirdi. Taşlıçay ilçesine de 2021 yılında bir gençlik merkezi yapmak için Bakan Kasapoğlu'na talep ve projelerini sunduklarını kaydeden Çelebi, "Taleplerimizin hepsi olumlu karşılandı. İnşallah gençlik ve spor alanında yapılacak projelerle, ilimizin spor altyapısı daha da güçlenecektir." diye konuştu. - AĞRI

Milletvekili Çelebi, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti, Ağrı'ya yatırım istedi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Çelebi, Bakan Kasapoğlu'nu ziyaret etti, Ağrı'ya yatırım istedi - Son Dakika


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