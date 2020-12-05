Milletvekili Gürel'den İnegöl'e Millet Bahçesi müjdesi - Son Dakika

Milletvekili Gürel'den İnegöl'e Millet Bahçesi müjdesi

05.12.2020 15:06
Milletvekili Gürel'den İnegöl'e Millet Bahçesi müjdesi, System.String[]

İnegöl'ü marka kent yapmak için Ankara'da yoğun mesai harcayan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti iktidarının prestij çalışmalarından biri olan Millet Bahçesinin yapımını, İnegöllü işadamı Mehmet Yıldız ve oğlu Hüseyin Yıldız sahip olduğu Starwood Orman...

İnegöl'ü marka kent yapmak için Ankara'da yoğun mesai harcayan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti iktidarının prestij çalışmalarından biri olan Millet Bahçesinin yapımını, İnegöllü işadamı Mehmet Yıldız ve oğlu Hüseyin Yıldız sahip olduğu Starwood Orman Ürünlerinin üstlendiğini müjdeledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kabul ettiği iki işadamına teşekkürlerini sundu.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlediği basın toplantısında İnegöl'e Millet Bahçesi yapılacağı sözünü veren AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl'ün ihtiyaçları ile alakalı hazırladığı dosyayı Cumhurbaşkanına sunmuştu. Sunulan dosyada yer alan ilk proje olan Millet Bahçesinin tescil ve tahsis işlemleri tamamlandı. Vekil Gürel, Millet Bahçesi projesinde son aşamaya geldiklerini, yeni hedefinin ise Cumhurbaşkanına sunduğu diğer projeleri de bir an önce hayata geçirmek olduğunu vurgulamıştı.

Gürel'in üzerinde çalıştığı ve her aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat bilgi verdiği çalışma pandemi sürecine rağmen sonuçlandırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordine edilen çalışma nihayete erdiğinde İnegöl, tarihinin en büyük projelerinden birine kavuşacak.

Göreve başladığı ilk aylarda aralarında Millet Bahçesi projesinin de yer aldığı bazı projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunan Gürel, destek istedi. Bursa'ya ve vekil Gürel 'in seçim bölgesi İnegöl'e özel ilgi ve alaka gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeleri ilgili bakanlıkların ortak çalışma ile hayata geçirilmesi için Gürel'e onay verdi.

Cumhurbaşkanından tam not alan projeler için kolları sıvayan Gürel, İnegöl'e kazandırmak istediği projeler için neredeyse her hafta ilgili bakanlıklarla görüşmeler yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Bilim ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile düzenli görüşmeler ve istişarelerde bulunan Gürel, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelinen son aşama ile ilgili bilgi verdi, yakın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Konuyla alakalı bir açıklama yapan Gürel "İnegöl için 'kabına sığmayan kent' diye kullandığım bir tabir vardır. Nitekim bu ruhu yaşatacak büyük projeleri hayata geçirmek istedik. Şahsen İnegöllü olmam hasebiyle İnegöl'ün ihtiyaç ve taleplerini bilerek, gözeterek, hayallerimizi de büyük düşündük. İnegöllü vatandaşlarımızın talep ve beklentileri haklı olarak yüksek ve daha fazlasını da gerçekten hak ediyor. Bu noktada sunduğumuz projelerden biri olan Millet Bahçesi projesi gündeme geldi. Malum Millet Bahçesi, uygulandığı her yerin çehresini baştan aşağı değiştiren ve ülkemizin en saygın projelerinden. Cumhurbaşkanımızın himayesinde ilgili bakanlıklarımızın ve belediyelerimizin Millet Bahçeleri halkımızın büyük teveccühünü gördü. Bu noktada İnegöl'ün de bundan istifade etmesi için fikrimizi Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık, tabi konu Bursa ve İnegöl olunca ne düşündüğünü kestirmek zor değil. Bir an önce bu çalışmaya başlayalım desteğini aldıktan sonra gerekli çalışmaları yaptık. Sağolsun bakanlarımız da bu konuyu yakından takip ettiler, yasal süreçler ve teknik çalışmaları tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Artık İnegöl'ün prestij projesi için gün sayıyoruz diyebiliriz. Bundan sonra da inşallah aynı gayret ve inançla İnegöl için Sayın Cumhurbaşkanımıza sunumunu gerçekleştirdiğimiz diğer projelerin süreçlerini tamamlayıp, hayat bulmaları İnegöl'ümüzün hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Projenin babayiğidi Yıldız ailesi

Millet Bahçesi projesi için onay almalarının ardından Türkiye'nin en önemli işadamları olan StarwoodAilesiyle bir araya geldiklerini söyleyen Vekil Gürel,"İnegöl'e büyük katkısı olan değerli işadamımız Mehmet Yıldız ve oğlu Hüseyin Yıldız Millet Bahçesi yapımını üstlendiler. Daha öncede Sultanahmet Camisi'nin restorasyonunu üstlenen Aileye ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendileriyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik. Başkan Erdoğan'ın Aileyi yakından tanıması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Umuyorum ki Millet bahçemiz tamamlandığında Marmara bölgesinin en popüler yerlerinden biri olacak. Bu konuda şimdiden sabırsızlanıyorum. Tüm İnegöllülere hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Tahsis ve tescil işlemleri gerçekleştirilen ve sona erdiğinde İnegöl'ün çehresini değiştirecek Millet Bahçesi projesi dışında diğer projeler için hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olan Vekil Gürel, sonraki günlerde geniş kapsamlı bir basın toplantısı ile çalışmalarını kamuoyuyla paylaşacağı bilgisini verdi.

Başkan Taban'dan teşekkür

Millet Bahçesi projesine ilişkin değerlendirmede bulunan İnegöl belediye Başkanı Alper Taban ise, "Şehrimizin değerli işadamı, İnegöl'ümüze ve ülkemize değer katan pek çok projeye imza atmış hayırseverimiz Mehmet Yıldız'ın katkılarıyla hayata geçecek olan bu proje, İnegöl için gelecek adına önemli bir adım olacak. Sosyo kültürel hayata hareket katacak ve vatandaşlarımızın nefes alacağı bir mekan ortaya çıkacak. Projenin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Bakanlarımıza, Ankara'da projenin takibini yapan, koşturan değerli Milletvekilimiz Vildan Yılmaz Gürel'e, hayırseverimiz Mehmet Yıldız'a, emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. İnegöl Millet Bahçesi projesinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi. - BURSA

Milletvekili Gürel'den İnegöl'e Millet Bahçesi müjdesi
Milletvekili Gürel'den İnegöl'e Millet Bahçesi müjdesi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Gürel'den İnegöl'e Millet Bahçesi müjdesi - Son Dakika


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