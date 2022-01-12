Milletvekili Kiler'den Ahmet Çalık'ın evine taziye ziyareti - Son Dakika

Milletvekili Kiler'den Ahmet Çalık'ın evine taziye ziyareti

ANKARA - Geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın evine taziye ziyaretinde bulunan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, "Malum acı paylaşarak azalır. Acıyı paylaşıp azaltmak ve yanlarında olmak için geldik" dedi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen İH Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Çalık'ın Keçiören'de bulunan baba evine taziye ziyaretleri devam ediyor.

Taziye ziyaretine gelen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ne söylesek kelimeler yetmiyor. Genç bir futbolcu, yıldız bir futbolcu, milli futbolcu. Şair diyor ki, 'Genç ölümü yaş ekinin biçimi gibidir'. Kader ve takdir var. Bunda da boynumuzun kıldan ince. Allah mekanını cennet etsin" diye konuştu.

Milletvekili Kiler ise acısını paylaşmak için geldiklerini belirterek, "Ailesi perişan durumda. Türkiye için, Türk futbolu için ne kadar büyük kayıpsa aile için çok daha büyük kayıp. Rabbim inşallah sabırlarını artırsın sabırlar versin. Malum acı paylaşarak azalır. Acıyı paylaşıp azaltmak ve yanlarında olmak için geldik. Allah rahmet eylesin inşallah" açıklamasında bulundu.