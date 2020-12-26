Milli çikolata "Haşhaşhella" Almanya yolunda - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde modern bir tesiste üretimi yapılan "milli çikolata" olarak adlandırılan "Haşhaşhella", Türkiye'de büyük ilgi görmesinin ardından Almanya'ya ihraç edilmeye başlandı.

Aşgın ailesi, ilçeye bağlı Döğer beldesindeki atölye ortamında kendi Ar-Ge çalışmalarıyla 10 yıl önce haşhaş ezmesinin bir türü olan ve sürülebilir çikolataya benzeyen "Haşhaşhella"yı üretti.

Lezzeti ve tadıyla Afyonkarahisar ile çevre illerde büyük ilgi gören ürün, kısa sürede Türkiye'deki zincir ve sanal marketlerde de yerini aldı.

Devletten hibe desteğiyle ilçeye 3 bin metrekarelik modern bir tesis kuran Aşgın ailesi, "Haşhaşhella" başta olmak üzere, haşhaş ezmesi, fındık ve fıstık kreması üretmeye başladı.

İşletme Müdürü Mücahit Aşgın, AA muhabirine, Haşhaşhella'yı ilk çıkardıkları günden bugüne pazar ağının sürekli arttığını söyledi.

Dikkat çeken ve beğenilen ürünlerinin kısa sürede zincir marketlerdeki raflarda yerini aldığını dile getiren Aşgın, şöyle konuştu:

"2019 yılında modern fabrikamıza geçtiğimiz zamandan itibaren Haşhaşhella'nın üretimini artırıyoruz. Hedefimiz yurt dışına açılmaktı, onu da başardık. Haşhaşhella, bu ay itibarıyla Avrupa pazarına Almanya ile ilk adımı attı. Kısa sürede milli çikolatamız oradaki marketlerdeki yerini alacak."

2021'de hedef Avrupa'daki pazar ağımızı genişletmek

Aşgın, önceki yıllarda Haşhaşhella dışında haşhaşı tohum olarak Hindistan, İsrail ve Özbekistan başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ettiklerini anımsattı.

Hedeflerinin haşhaş ürünlerini yurt dışındaki ülkelere işlenmiş olarak pazarlamak olduğunu aktaran Aşgın, "Bunu da Haşhaşhella'yı Almanya'ya ihraç ederek başarmış olduk. Avrupa ülkeleri de haşhaşı çok tüketiyor. Özellikle mavi haşhaş tohumunu pasta ürünlerini süslemede çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Biz de oradaki başta gurbetçilerimize ve Avrupalılara milli çikolatamızı sunmaya başlıyoruz. İnşallah, 2021 yılı içerisinde Avrupa'daki pazar ağımızı daha çok ülkeyle genişletmek istiyoruz." diye konuştu.

-"Bütün dünyaya milli çikolatamızı tanıtmak istiyoruz"

Firmanın Gıda Mühendisi Sultan Karahan da haşhaşın, besin değeri yüksek bir ürün ve güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu anlattı.

Hijyenik şartlarda üretilen Haşhaşhella'nın çok sayıda gıda sertifakalarının bulunduğuna değinen Karahan, şöyle devam etti:

"Haşhaşhella, ülkemizin 81 ilinde satılıyor. Artık Avrupa ülkelerinde de Haşhaşhella kendine yer edindi. Almanya'ya ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Şimdiki hedefimiz ürünümüzün ihracat ağını genişleterek bütün dünyaya milli çikolatamızı tanıtmak. Besin değeri yüksek olan bu ürünümüzü çok sayıda ülkede yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz."