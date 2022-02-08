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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "BİLSEM" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "BİLSEM" açıklaması Açıklaması

08.02.2022 12:17
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "BİLSEM" açıklaması Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de 225 olan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sayısını yıl içinde 350'ye çıkartmak istediklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de 225 olan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sayısını yıl içinde 350'ye çıkartmak istediklerini bildirdi.

Özer, açılış ve çeşitli programları için geldiği Konya'da, Valilik'te, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Konya'nın eğitim yatırımlarının yapılması ve eksiklerin giderilmesi konusunda değerlendirmede bulunduklarını aktaran Özer, kentte Milli Eğitim Bakanlığının ciddi yatırımlarının bulunduğunu vurguladı.

Konya'ya 1,3 milyar liralık eğitim yatırımı

Özer, Konya'da yaklaşık 700 milyon liralık yatırımın sürdüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bugünkü değerlendirmemizde 20 yeni okul yatırımını da bu 700 milyon liralık yatırımın içerisine dahil ettik. Bunların içerisinde Karatay'dan Meram'a ve diğer tüm ilçelere, özellikle ilkokul ve ortaokul seviyesindeki ikili eğitimlerin ortamdan kaldırılması ve anaokulu ihtiyacının karşılanması bağlamında tüm taleplere olumlu şekilde yaklaştık. Yaklaşık 500 milyon liralık 20 okul yatırımını da Konya'mıza kazandırmış olduk. İlave olarak okullarımızdaki güçlendirmeyle ilgili yaklaşık 100 milyon liralık talebi de olumlu olarak değerlendirdik. Onların da güçlendirmelerini Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım Planı içerisine koyduk. Hem mevcut yatırımlar hem de bugünkü ilave verdiğimiz yatırımlarla Konya'mıza 2022 yılındaki eğitim öğretim yatırımlarının toplam bütçesi 1,3 milyar liraya çıktı."

BİLSEM sayısı artıyor

Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesiyle ilgili Türkiye'nin her noktasında BİLSEM'in olduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:

"Şu anda 225 Bilim ve Sanat Merkezleri var. İnşallah 2022 yılında bunları 350'ye çıkartmak istiyoruz. Yani mümkün olduğu kadar bu merkezlerin hem illerimizde hem de ilçelerimizde erişilebilirliğini kolaylaştırmak istiyoruz. Vatandaşımızın çocuklarının, BİLSEM için ilçeler arası seyahat yapmasını istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar bulundukları yerlerde hizmet almasını istiyoruz. Bu kapsamda Konya'mızda 5 BİLSEM vardı, 5 daha verdik. Yani bugün itibariyle Beyşehir, Seydişehir, Cihanbeyli, Kulu ve Çumra'ya birer lise kuracağız ve Konya'da BİLSEM'i 10'a çıkartmış olacağız."

Özer'e Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem ve Halil Etyemez, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük eşlik etti.

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milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, BİLSEM, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'BİLSEM' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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