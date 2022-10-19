NAALDWIJK - Milli Eğitim Bakanı Özer, Hollanda'da bahçecilik alanındaki okulları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

NAALDWIJK - Milli Eğitim Bakanı Özer, Hollanda'da bahçecilik alanındaki okulları ziyaret etti

19.10.2022 13:23

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda'nın idari başkenti Lahey yakınındaki Naaldwijk şehrinde bulunan ülkenin bahçecilik ve peyzaj alanındaki en büyük meslek lisesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda'nın idari başkenti Lahey yakınındaki Naaldwijk şehrinde bulunan ülkenin bahçecilik ve peyzaj alanındaki en büyük meslek lisesini ziyaret etti.

Naaldwijk şehrindeki World Horti Center'ı ziyaret eden Özer, beraberinde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Lahey Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Miyase Kaya, Amsterdam Eğitim Müşaviri Anıl Yılmaz'dan oluşan heyetle merkezdeki yöneticiler, eğitimciler ve sektör temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

Merkeze bağlı Lentiz okulları Yönetim Kurulu Başkanı Rick van Dam ile diğer yöneticiler, Türkiye'den gelen heyete World Horti Center'da tarım ve bahçecilik alanındaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Van Dam, Mondriaan, Lentiz ve Albeda isimli üç vakıf meslek lisesinden yaklaşık 1500 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde tarım ve bahçecilikte yeşil teknolojinin öncelendiği bir eğitimin verildiğini, sektör ile okul arasında güçlü bir ilişki olduğunu anlattı.

Van Dam, Hollanda nüfusunun yüzde 40'ının meslek liselerinde eğitime devam ettiğini kaydetti.

"Türkiye bir tarım ülkesi"

Bakan Özer konuşmasında, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğuna işaret ederek meslek liselerine bu alanda çok önem verildiğini vurguladı.

"Türkiye 1,2 milyon öğretmen ve 19 milyon öğrencinin bulunduğu devasa bir eğitim sistemine sahip" diyen Özer, 3 milyon öğrencinin mesleki eğitim aldığını belirtti.

Özer, "Türkiye'de mesleki eğitimi yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. İş gücü piyasasının istediği kişileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Son bir yılda mesleki eğitimdeki yasal düzenlemelerle çok önemli açılımlar elde ettik." dedi.

Türkiye'nin önemli bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğuna dikkati çeken Özer, "Tarım alanında eğitim veren meslek lisesi sayımız 146 ve bu alanda 30 bin öğrencimiz eğitimine devam ediyor." diye konuştu.

Tarım Bakanlığı ile tarım meslek liselerini birlikte yönetmek için 2 ay önce yeni bir iş birliğine başlandığını kaydeden Özer, "Tarım Bakanlığıyla beraber Türkiye'de tarım alanında yeni AR-GE merkezleri açma niyetindeyiz." diyerek benzer iş birliklerini Hollanda'daki kurumlarla sürdürmek istediğini dile getirdi.

Bakan Özer, merkezin sunumunu yapan yetkilinin "Eğitimi inovasyon ve iş birliğiyle birleştirdik." şeklindeki sözlerine "Biz onu daha da ileri götürdük, üretimi de ekledik." diye karşılık verdi.

Merkezdeki incelemelerini tamamlayan Özer, MEB yurt dışı bursiyerleriyle bir araya gelmek için Lahey Büyükelçiliği'ne hareket etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Biz Onlar Gibi Değiliz, Bizi Onlarla Sakın Kıyaslamayın. Biz, Düzgün İnsanlarız ve Bu Ülkeye Doğru Dürüst Hizmet Vermek İstiyoruz Kılıçdaroğlu: Biz Onlar Gibi Değiliz, Bizi Onlarla Sakın Kıyaslamayın. Biz, Düzgün İnsanlarız ve Bu Ülkeye Doğru Dürüst Hizmet Vermek İstiyoruz Bakan Özer, YLSY bursuyla Hollanda'da eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi Bakan Özer, YLSY bursuyla Hollanda'da eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi

Ziya Selçuk, Hollanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NAALDWIJK - Milli Eğitim Bakanı Özer, Hollanda'da bahçecilik alanındaki okulları ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 19:35:07. #1.11#
SON DAKİKA: NAALDWIJK - Milli Eğitim Bakanı Özer, Hollanda'da bahçecilik alanındaki okulları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement