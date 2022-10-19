NAALDWIJK - Milli Eğitim Bakanı Özer, Hollanda'da bahçecilik alanındaki okulları ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda'nın idari başkenti Lahey yakınındaki Naaldwijk şehrinde bulunan ülkenin bahçecilik ve peyzaj alanındaki en büyük meslek lisesini ziyaret etti.

Naaldwijk şehrindeki World Horti Center'ı ziyaret eden Özer, beraberinde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, Lahey Eğitim Ataşesi Doç. Dr. Miyase Kaya, Amsterdam Eğitim Müşaviri Anıl Yılmaz'dan oluşan heyetle merkezdeki yöneticiler, eğitimciler ve sektör temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

Merkeze bağlı Lentiz okulları Yönetim Kurulu Başkanı Rick van Dam ile diğer yöneticiler, Türkiye'den gelen heyete World Horti Center'da tarım ve bahçecilik alanındaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Van Dam, Mondriaan, Lentiz ve Albeda isimli üç vakıf meslek lisesinden yaklaşık 1500 öğrencinin eğitim gördüğü merkezde tarım ve bahçecilikte yeşil teknolojinin öncelendiği bir eğitimin verildiğini, sektör ile okul arasında güçlü bir ilişki olduğunu anlattı.

Van Dam, Hollanda nüfusunun yüzde 40'ının meslek liselerinde eğitime devam ettiğini kaydetti.

"Türkiye bir tarım ülkesi"

Bakan Özer konuşmasında, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğuna işaret ederek meslek liselerine bu alanda çok önem verildiğini vurguladı.

"Türkiye 1,2 milyon öğretmen ve 19 milyon öğrencinin bulunduğu devasa bir eğitim sistemine sahip" diyen Özer, 3 milyon öğrencinin mesleki eğitim aldığını belirtti.

Özer, "Türkiye'de mesleki eğitimi yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. İş gücü piyasasının istediği kişileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Son bir yılda mesleki eğitimdeki yasal düzenlemelerle çok önemli açılımlar elde ettik." dedi.

Türkiye'nin önemli bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğuna dikkati çeken Özer, "Tarım alanında eğitim veren meslek lisesi sayımız 146 ve bu alanda 30 bin öğrencimiz eğitimine devam ediyor." diye konuştu.

Tarım Bakanlığı ile tarım meslek liselerini birlikte yönetmek için 2 ay önce yeni bir iş birliğine başlandığını kaydeden Özer, "Tarım Bakanlığıyla beraber Türkiye'de tarım alanında yeni AR-GE merkezleri açma niyetindeyiz." diyerek benzer iş birliklerini Hollanda'daki kurumlarla sürdürmek istediğini dile getirdi.

Bakan Özer, merkezin sunumunu yapan yetkilinin "Eğitimi inovasyon ve iş birliğiyle birleştirdik." şeklindeki sözlerine "Biz onu daha da ileri götürdük, üretimi de ekledik." diye karşılık verdi.

Merkezdeki incelemelerini tamamlayan Özer, MEB yurt dışı bursiyerleriyle bir araya gelmek için Lahey Büyükelçiliği'ne hareket etti.