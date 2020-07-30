Milli güreşçi Taha Akgül'den İzmir ziyareti

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olan milli güreşçimiz Taha Akgül, 10 yıl önce çatısı altında yer aldığı İzmir Büyükşehir Belediyespor'u ziyaret etti.

Celal Atik Spor Salonu'nda ve Bornova Buz Sporları Salonu'nda çifte ziyaret yapan Taha Akgül, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman ile görüştü. Maraton İzmir geri sayım sayacı önünde poz veren Taha, 4 Ekim'de düzenlenecek maratona herkesi davet ederken, kendisinin de koşuya katılacağını açıkladı.2009-10 yıllarında İzmir Büyükşehir Belediyespor adına güreştiğini hatırlatan milli güreşçi, "Uluslararası ilk madalyamı burada kazandım. Büyükler kategorisinde yarışmamda da bana katkısı çok büyük" dedi. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın pandemi nedeniyle 2021'e ertelenmesinin kendisi adına bir avantaj olduğunu söyleyen Taha Akgül, "Omzumdan ciddi bir operasyon geçirdim ve altı aylık tedavi sürecim oldu. Olimpiyatlara sakatlığımdan dolayı katılamayacaktım" diye konuştu. Milli güreşçi, "Ailem İzmir'de. Ben de şu an Ankara'da yaşıyorum. İlerleyen yıllarda buraya dönebilirim çünkü İzmir bizim yuvamız" şeklinde konuştu.

- İzmir