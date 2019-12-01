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Milli karatecilerden Madrid'in ikinci günde iki final

6 saat önce

İspanya'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig 7. etabın ikinci gününde milli sporcular iki final maçına çıkmaya hak kazandı.

Milli karatecilerden Madrid'in ikinci günde iki final, System.String[]

İspanya'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig 7. etabın ikinci gününde milli sporcular iki final maçına çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Karete Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Madrid'de devam eden organizasyonun ikinci gününde, erkekler ferdi kata yarı final grubunda 3 Türk karateci tatamiye çıktı.

Son 3 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Ali Sofuoğlu, 25,74 puanla grubunda ilk sırada yer aldı ve finale yükseldi. 23,88 puan alan Emre Vefa Göktaş ile 23,66 puan toplayan Enes Özdemir ise turnuvaya veda etti.

Tokyo 2020 olimpik puanlamada ilk sırada yer alan Uğur Aktaş da ikinci gün final bileti alan diğer sporcu oldu. Kumite 84 kiloda mücadele eden milli karateci, 2016 dünya şampiyonu Japon Ryutaro Araga'yı 1-0 yenerek finale yükseldi. Bu sezon Karate 1 Premier Lig'de üçüncü kez finale yükselen Aktaş, organizasyonun Dubai ve Şangay ayaklarında şampiyon olmuştu.

Organizasyonun ilk gününde 4 final ve 1 bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazanan milli sporcular, yarın 7 madalya maçına çıkacak. Karate 1 Premier Lig'de tüm madalya mücadeleleri, yarın TSİ 11.30'da başlayacak.

Turnuvada madalya maçlarına çıkacak milli sporcular ve rakipleri şöyle:

Bireysel

Final:

Ali Sofuoğlu-Damian Quintero (İspanya)/ Ferdi kata


Ömer Abdurrahim Özer-Amir Mehdizadeh (İran)/ Kumite 67 kilo

Uğur Aktaş-Daniyar Yuldashev (Kazakistan)/ Kumite 84 kilo

Serap Özçelik Arapoğlu-Bakhriniso Babaeva (Özbekistan)/ Kumite 50 kilo

Tuba Yakan-Yassmin Attia (Mısır)/ Kumite 55 kilo

Bronz:

Eray Şamdan- Jovanni Martinez (Venezuela)/ Kumite 60 kilo

Takımlar

Final:

Türkiye-İtalya/ Erkekler kata

İspanya, Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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