Üye Girişi
Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma", vefatının 66. yılında anıldı - Son Dakika

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma", vefatının 66. yılında anıldı

02.07.2021 16:49
Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı üsteğmen Fatma Seher Erden, vefatının 66. yılında mezarı başında anıldı.

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı üsteğmen Fatma Seher Erden, vefatının 66. yılında mezarı başında anıldı.

Kara Fatma için Kulaksız Mezarlığı'nda Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen anma töreni, Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için duayla başladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, zaferlerin kahramanlarını anmak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün andığımız zaferin kahramanı bir erkek de olmuş olsaydı, onu doğuranın da bir kadın olduğunu asla unutmayacaktık. Türk kadını bu toprakların kadını, zamanı geldi eşini, çocuğunu, babasını feda etti. Fatma Seher Hanım da kendini bu vatan için feda etti. Ama bu topraklarda 15 Temmuz'da gördük ki Fatma Seher Hanımların ruhları dipdiri yaşıyor. 15 Temmuz'da bir Türk genci elinde 'Evimiz kira ama vatan bizim' yazılı afiş taşıyor. Fatma Seher Hanımın bıraktığı miras o. Vatanın ruhunu taşıyan bu gençler aramızda bizimle beraber bizim yanımızda. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a milli mücadeledeki ruhun canlı olduğunu unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da, Üstteğmen Seher Erden'in, doğduğu 1888 yılından vefat ettiği 2 Temmuz 1955 yılına kadar, mücadelenin simgeleştirdiği bir insan olduğunu anlattı.

Kınık, şöyle konuştu:

"Seher Hanım, mücadeleye başladığında daha cumhuriyetimiz kurulmamış, mücadele verdiği Balkanlarda, eşi Sarıkamış'da subaydı. Kendisi Edirne'de eşinin şehit olduğu haberi gelmeden önce Balkan Savaşlarında mücadeleye başlıyor. Komşularını örgütlüyor, etrafta kim varsa örgütlüyor. Balkan Savaşı'ndan çıkıyor, 1. Cihan harbine, oradan çıkıyor, İstiklal Harbi'nin her cephesinde bulunuyor ve esir düşüyor. Yunanlıların elinden kurtuluyor. Seher Hanım emekli olduğunda maaşını Kızılay'a bağışlıyor. Darülaceze'de son bulan hayatı gerçekten bize de hüzün veriyor. Bugün yapmamız gereken gerçekten Kara Fatma'nın anısını yaşatmak, kadınımızı güçlendirmek, istiklal ruhunu gençlerimize aşılamak ve bu değerleri insanlığa anlatmaktır. Çünkü bu gerçekten insanlığa ait ve bu toprakları aşan bir değerdir. Ruhu şad olsun."

AA muhabirine bilgi veren Erden'in 3. kuşak torunu Orkun Kuşlu, Kara Fatma'nın torunu olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Kahramanımız nezdinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Kahramanımızın 66. ölüm yıl dönümü. Her sene törenle anıt mezarı başında anma programı düzenliyoruz. Kendisinin torunu ve ailesinden biri olmak benim için büyük şeref. İstiklal Savaşının kazanılmasında önemli bir rol oynamış kadın kahramanlarımızdan birinin torunu olmak ve bu aileden 23 şehit verildiğini bilmem çok büyük bir onur ve gurur veriyor." diye konuştu.

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Araştırmacı - yazar İlknur Bektaş ise Kara Fatma'nın mezarının bulunması için yaptığı mücadeleyi anlattı. Bektaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le görüşebilmek adına Kara Fatma, İstanbul Karaköy'den Gülcemal vapuruyla vapura binip ta Samsun'a gidip oradan Sivas'a yürüdüğünü ve görev emri alabilmek için mücadele ettiğini öğreniyoruz." dedi.

Onun gücüne büyük saygı duyduğunu ifade eden Bektaş, sözlerini, "Kaybolan mezar yerini bulmak için çok mücadele verdim. Yaklaşık 13-14 seneden sonra bugün buradaysak çok mutluyum. Darülaceze'de Kara Fatma'nın vefat kayıtları vardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yanındaki haziruna kendimi ifade ettim. Kayıp mezarını buldum. Böyle bir kahraman olduğu ve efsane olmadığı bilinsin istedim." diye tamamladı.

Fatma Seher, Kara Fatma, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından 'Kara Fatma', vefatının 66. yılında anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti 17:56 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı 17:40 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek 17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı 17:04 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin 16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu 16:03 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok 15:32 Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum 15:06 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor         
18:08
Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı         
17:48
Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı         
17:29
5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, yem karma makinesinin içinde bulundu 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, yem karma makinesinin içinde bulundu         
17:05
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi         
16:05
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi         
15:18
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları         
14:36
Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında         
14:02
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir         
09:49
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 18:26:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma", vefatının 66. yılında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement