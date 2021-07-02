Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma", vefatının 66. yılında anıldı - Son Dakika

Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı üsteğmen Fatma Seher Erden, vefatının 66. yılında mezarı başında anıldı.

Kara Fatma için Kulaksız Mezarlığı'nda Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen anma töreni, Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için duayla başladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, zaferlerin kahramanlarını anmak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün andığımız zaferin kahramanı bir erkek de olmuş olsaydı, onu doğuranın da bir kadın olduğunu asla unutmayacaktık. Türk kadını bu toprakların kadını, zamanı geldi eşini, çocuğunu, babasını feda etti. Fatma Seher Hanım da kendini bu vatan için feda etti. Ama bu topraklarda 15 Temmuz'da gördük ki Fatma Seher Hanımların ruhları dipdiri yaşıyor. 15 Temmuz'da bir Türk genci elinde 'Evimiz kira ama vatan bizim' yazılı afiş taşıyor. Fatma Seher Hanımın bıraktığı miras o. Vatanın ruhunu taşıyan bu gençler aramızda bizimle beraber bizim yanımızda. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a milli mücadeledeki ruhun canlı olduğunu unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da, Üstteğmen Seher Erden'in, doğduğu 1888 yılından vefat ettiği 2 Temmuz 1955 yılına kadar, mücadelenin simgeleştirdiği bir insan olduğunu anlattı.

Kınık, şöyle konuştu:

"Seher Hanım, mücadeleye başladığında daha cumhuriyetimiz kurulmamış, mücadele verdiği Balkanlarda, eşi Sarıkamış'da subaydı. Kendisi Edirne'de eşinin şehit olduğu haberi gelmeden önce Balkan Savaşlarında mücadeleye başlıyor. Komşularını örgütlüyor, etrafta kim varsa örgütlüyor. Balkan Savaşı'ndan çıkıyor, 1. Cihan harbine, oradan çıkıyor, İstiklal Harbi'nin her cephesinde bulunuyor ve esir düşüyor. Yunanlıların elinden kurtuluyor. Seher Hanım emekli olduğunda maaşını Kızılay'a bağışlıyor. Darülaceze'de son bulan hayatı gerçekten bize de hüzün veriyor. Bugün yapmamız gereken gerçekten Kara Fatma'nın anısını yaşatmak, kadınımızı güçlendirmek, istiklal ruhunu gençlerimize aşılamak ve bu değerleri insanlığa anlatmaktır. Çünkü bu gerçekten insanlığa ait ve bu toprakları aşan bir değerdir. Ruhu şad olsun."

AA muhabirine bilgi veren Erden'in 3. kuşak torunu Orkun Kuşlu, Kara Fatma'nın torunu olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Kahramanımız nezdinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Kahramanımızın 66. ölüm yıl dönümü. Her sene törenle anıt mezarı başında anma programı düzenliyoruz. Kendisinin torunu ve ailesinden biri olmak benim için büyük şeref. İstiklal Savaşının kazanılmasında önemli bir rol oynamış kadın kahramanlarımızdan birinin torunu olmak ve bu aileden 23 şehit verildiğini bilmem çok büyük bir onur ve gurur veriyor." diye konuştu.

Milli Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Araştırmacı - yazar İlknur Bektaş ise Kara Fatma'nın mezarının bulunması için yaptığı mücadeleyi anlattı. Bektaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le görüşebilmek adına Kara Fatma, İstanbul Karaköy'den Gülcemal vapuruyla vapura binip ta Samsun'a gidip oradan Sivas'a yürüdüğünü ve görev emri alabilmek için mücadele ettiğini öğreniyoruz." dedi.

Onun gücüne büyük saygı duyduğunu ifade eden Bektaş, sözlerini, "Kaybolan mezar yerini bulmak için çok mücadele verdim. Yaklaşık 13-14 seneden sonra bugün buradaysak çok mutluyum. Darülaceze'de Kara Fatma'nın vefat kayıtları vardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yanındaki haziruna kendimi ifade ettim. Kayıp mezarını buldum. Böyle bir kahraman olduğu ve efsane olmadığı bilinsin istedim." diye tamamladı.