Milli sporcularımız Boccia Avrupa Bölge Şampiyonasına hazır

Boccia Bedensel Engelliler Milli Takımı İspanya'nın Sevilla şehrinde gerçekleşecek Boccia Avrupa Bölge Şampiyonasına katılarak ülkemizi temsil edecek. Geçen yıl İtalya'da düzenlenen Boccia Bölgesel Açık Turnuvasında tarihinde ilk kez bir uluslararası turnuvada dereceye girme başarısı gösteren milli takım, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılmak için puan toplamak üzere İspanya'da rakipleriyle karşılaşacak.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu Boccia Milli Takımı, İspanya'nın Sevilla şehrinde 25-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Boccia Avrupa Bölge Şampiyonasına katılacak. Milli takımı temsil edecek sporcular Hasan Çakır ve Mustafa Özkan İzmir'de bir hafta sürecek kampta hazırlıklarına devam ederken, bu şampiyonayı başarıyla tamamlayarak Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Paralimpik Oyunları'na gitmeyi hedefliyor.



Boccia, oyuncuların renkli topları, "jack" olarak bilinen beyaz bir hedef topuna mümkün olan en yakın mesafeye atması ya da yuvarlamasıyla oynanıyor. Jack topunun yakınına en fazla topu yerleştiren oyuncu, çift ya da takım, oyunu kazanıyor. Başlangıçta Serebral Palsy hastalığı olan kişiler için tasarlanan oyun, bugün dünya çapında 50'den fazla ülkede oynanıyor. - İZMİR