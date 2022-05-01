Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Üzülmez Kültür Vadisi'ndeki Plan Değişikliği İptal Edildi - Son Dakika
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Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Üzülmez Kültür Vadisi'ndeki Plan Değişikliği İptal Edildi

01.05.2022 15:03
Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Üzülmez Kültür Vadisi'ndeki Plan Değişikliği İptal Edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Zonguldak’taki Üzülmez Kültür Vadisi'nde sanayi sitesi kurulmasını öngören plan değişikliğinin iptal edildiğini açıkladı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bu alanda Maden Makinaları Küçük Sanayi Sitesi kurulmak istenmesi bir vahşetti. Bu kültürel kıyıma yargı ‘dur’ dedi. Cumhuriyet’in endüstri mirasının da bulunduğu alandaki plan değişikliği iptal edildi. Karar, kamu yararı açısından sevindirici” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Zonguldak'taki Üzülmez Kültür Vadisi'nde sanayi sitesi kurulmasını öngören plan değişikliğinin iptal edildiğini açıkladı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bu alanda Maden Makinaları Küçük Sanayi Sitesi kurulmak istenmesi bir vahşetti. Bu kültürel kıyıma yargı 'dur' dedi. Cumhuriyet'in endüstri mirasının da bulunduğu alandaki plan değişikliği iptal edildi. Karar, kamu yararı açısından sevindirici" dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Zonguldak'taki Üzülmez Kültür Vadisi'nde, tescilli endüstri mirası Tarihi Kok (Antrasit) Fabrikası bacasının da bulunduğu koruma alanında Küçük Sanayi Sitesi (MAKZON) kurmak amacıyla Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğini yargıya taşımıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin söz konusu plan değişikliğini iptal ettiğini duyurdu. Candan, kararı şöyle değerlendirdi:

"BU ALANDA MAKZON KURULMAK İSTENMESİ BİR VAHŞETTİ"

"Zonguldak'ta plan değişikliğine konu olan, kültür vadisi olması gereken bir alandır. Bu alanda Maden Makinaları Küçük Sanayi Sitesi (MAKZON) kurulmak istenmesi bir vahşetti. Bu kültürel kıyıma yargı dur dedi. Cumhuriyet'in endüstri mirasının da bulunduğu alandaki plan değişikliği iptal edildi. Karar, kamu yararı açısından sevindirici.

"MAHKEME PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİ İPTAL EDERKEN DERS NİTELİĞİNDE BİR KARAR VERMİŞTİR"

Planlama alanı içinde kültür varlığı, endüstri mirası olarak tescilli Kok (Antrasit) Fabrikası bacası ve koruma alanı olduğu yıllardır bilinmektedir. Bu fabrika, Cumhuriyet'in dev yatırımlar yaptığı fabrikalardandır. Kültür vadisi özelliği taşıyan bu alan, içinde ve yürüme mesafesindeki çevresinde, nesilden nesle aktarılması zorunlu endüstri mirası yapıların olduğu, jeopark yapılması gündeme gelen, Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nde sadece Dikenli Keler'in (iri bir kertenkele cinsi) yaşadığı bir yerdir.

Plan değişikliği ile küçük sanayi sitesi yapılmasının, çevreye, yeşil dokuya, endüstri miraslarına, korunması gerekli Dikenli Keler'e ve Kültür Vadisi'ne zarar vereceği çok açıktı. Yaklaşık 146 bin metrekare yüzölçümlü olan proje sahası içerisinde TTK eski müessese müdürlüğü, sendika binası, eski direk alanı, materyal müdürlüğü, TTK İnzibat Amirliği ile yeşil alanlar ile birlikte, halen BEÜ bünyesindeki Teknopark ve Yapı Daire Başkanlığı da bulunmakta. Zonguldak İare Mahkemesi, özensiz, araştırmadan bilimsellikten uzak, kültürel potansiyeli ortadan kaldıracak plan değişikliğini iptal ederken ders niteliğinde bir karar vermiştir."

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Tezcan Karakuş, Cumhuriyet, Zonguldak, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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