Minneapolis\'te ICE Görevlisi Tarafından Kadın Öldürüldü

ABD'nin Minneapolis kentinde yetkililer, 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) görevlisi tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good'un vücudunda en az 3 kurşun yarası olduğunu bildirdi.

CNN'in elde ettiği Minneapolis İtfaiye Departmanı raporunda, kurtarma ekibi kendisine ulaştığında Good'un nabzının atmadığı aktarıldı.

Raporda, ambulansa alınarak hastaneye nakledilmeden önce kurtarma ekibi tarafından olay yerinde göğüs kompresyonu ve diğer önlemlerle hayata döndürülmeye çalışılan ancak daha sonra hastanede hayatını kaybeden Good'un göğsünde 2 ve sol ön kolunda 1 tane olmak üzere 3 belirgin kurşun yarası bulunduğu belirtildi.

Raporda ayrıca, Good'un kafasının sol tarafında da olası bir kurşun yarası olabileceği kaydedildi.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Öldürülen kadın 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good olarak teşhis edilmişti.