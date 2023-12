Miracle Cash & More\'dan, Kuzey Kıbrıs\'ta teknoloji ve turizm hamlesi

"Teknoloji tabanlı Phoenic projesi, yatırım, emlak ve turizm sektörlerine yeni bir boyut getirecek"

Miracle Cash & More firması, "Phoenic" ismiyle dünyada sayılı uygulamaları olan teknoloji tabanlı bir turizm-yatırım projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Phoenic, Forbes tarafından dünyanın en değerli ve prim getirecek yerlerinden biri olarak ilan edilen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, İskele ilçesinde inşa edilecek bir teknoloji oteli projesi.

Amerika'nın en prestijli iş dünyası dergilerinden biri olan Forbes, geçtiğimiz günlerde "2024'te Yurtdışında Mülk Satın Alabileceğiniz 5 Uygun Fiyatlı Yer" başlıklı tavsiye haberinde liste başında Kuzey Kıbrıs'a da yer vermişti.

KKTC'deki gelişimi göz önünde bulunduran dergi, bölgedeki turizme dikkat çekerek, yatırımcılara lüks otelleri, golf sahaları, üst düzey marinaları ile büyük bir potansiyel barındıran, yatırım yapılabilecek en uygun fiyatlı ülke olarak Kuzey Kıbrıs'ı tavsiye etti.

Forbes'un haberinde, "Dünyanın her yerinde, yabancı yatırımı memnuniyetle karşılayan ve hatta belirli yatırımlar karşılığında oturma izni ve diğer avantajlar sunarak yabancı yatırımı teşvik eden dinamik pazarlar var. Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de bir ada ülkesidir. Uzun kumlu kıyıları, bol güneş ışığı, mükemmel mutfağı ve dost canlısı bölge halkıyla tanınır. Kıbrıs'ın kuzeyi ve güneyi arasındaki tarihsel gerilimler, yakın zamana kadar turizm ve kalkınmanın güneye odaklandığı anlamına geliyordu. Bugün ilişkiler rahat ve sınırın her iki tarafında da işler olağan şekilde devam ediyor. Bu durum gayrimenkul yatırımcıları ve yurt dışında ev almak isteyenler için fırsat yaratıyor çünkü Kuzey Kıbrıs'ta fiyatlar daha uygun ve turizm patlamasına doğru gidiyor. Dünya bu cazibeyi yakaladıkça yeni oteller, açılıyor" deniliyor.

Miracle Cash & More ve KKTC Turizm Bakanlığıyla birlikte gerçekleştirilecek Phoenic, projesi, işte tam burada, Forbes'un yatırım yapılabilecek en değerli bölgelerden biri olarak adlandırdığı, yeşille mavinin bütünleştiği bir noktada, Turizmin gözbebeği bir kıyı şeridi olan İskele'de yer alacak.

"Teknoloji odaklı "Phoenic" projesi, turizm ve seyahat sektöründe ezber bozacak"

Turizm sektöründe dünyadaki trendler çok hızlı değişiyor. Özellikle yatırım ve finansal alanda öne çıkan NFT, Token, Kripto gibi ürünler birçok sektörde de kullanılıyor.

Phoenic projesi de bu yatırım enstrümanlarını turizm ve otelcilikte kullanan dünyadaki ender örnekler arasında yer alıyor.

Phoenic projesi, Kıbrıs İskele bölgesinin Dünya'da yakın zamanda değerlenecek 5 lokasyon arasında gösterilmesi ve gayrimenkul sektörünün kısa zaman içerisinde dış yatırımcıların gözdesi olması üzerine hayata geçirildi. Proje ayrıca, bölgedeki tapu hakimiyeti ve dış yatırımcının KKTC'ye ilgisinin yüksek tutulması açısından önem taşıyor.

Phoenic, özel bir proje olması, kendi kumsalının yer alması, sadece otel değil aynı zamanda prestijli villa projelerinin de bulunması nedeniyle Akdeniz bölgesinde örnek projelerden biri olarak gözüküyor.

Ancak Kıbrıs İskele bölgesinde yapımına başlanan Phoenic projesi sadece değerli bir lokasyonda kurulacak lüks bir otel olmanın çok ötesine gidiyor.

Miracle ekosisteminde yer alan Phoenic Token'a sahip olan kişiler aynı zamanda Phoenic projesinin bir parçası olabilecek.

Phoenic Token sahipleri otelde önemli fırsatlara sahip oldukları gibi, ellerinde bulundurdukları token'lardan kar elde etme fırsatına da sahip olacaklar. Token, blok zinciri üzerinde çalışan belirli dijital varlıkları tanımlamakta kullanılıyor.

2024 yılı itibariyle başlayacak projeyle birlikte, blok zinciri kavramını ve token gibi ürünlerin turizm sektörüne taşınması bekleniyor.

Phoenic projesinin, konaklama, yeme içme takibi, puanlama sistemleri, dijital kimlik, para transferleri gibi birçok alanda turizmde ilklere imza atması bekleniyor. Projede, konaklama işletmeleri ve havayollarının yanı sıra seyahat acentalarının da blok zinciri platformu üzerinden yapabilecekleri işlemler olacak. Tüketiciye benzersiz bir yatırım alternatifi sunan proje, ayrıca KKTC'nin tanıtımına ve turizm gelirlerine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

"Elektrik faturalarının ödemeleri bile blockchain üzerinden yapılacak"

Bir teknoloji finans şirketi olarak faaliyet gösteren Miracle Cash & More, mevcut finansal sistem ve süreçlerin atıl ve yavaş kaldığı noktalara alternatif olarak, hızlı ve daha makul oranlarla işlem yapılması amacıyla kuruldu. Miracle Cash & More, blockchain temelli hizmetler sunarak finansal süreçleri kolaylaştırıyor. Bugün Hollanda ve Almanya mağazalarında fiziksel operasyonlarını gerçekleştiren Miracle Cash & More, KKTC'nin dışında Hollanda, Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere gibi pazarları hedef alıyor.

2024 yılı itibariyle, yeni blockchain ve web3 temelli projeler geliştirmeyi hedefleyen Miracle Cash & More, yılın ilk aylarında elektrik faturalarının ödemelerinin blockchain yapısı üzerinden yapılmasına mümkün kılan yeni projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor…