Mmo Başkanı Yunus Yener: "Her Gün En Az 6 Emekçi Ölüyor" - Son Dakika
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Mmo Başkanı Yunus Yener: "Her Gün En Az 6 Emekçi Ölüyor"

01.06.2022 13:06
Mmo Başkanı Yunus Yener: "Her Gün En Az 6 Emekçi Ölüyor"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, “İSİG Meclisi’nin yaptığı araştırmaya göre 2021 yılında 2 bin 170, 2022 yılının ilk 4 ayında 479 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetti. Her gün en az 6 emekçinin işyerlerinde hayatlarını kaybetmesi vahim bir durumdur” dedi.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, "İSİG Meclisi'nin yaptığı araştırmaya göre 2021 yılında 2 bin 170, 2022 yılının ilk 4 ayında 479 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetti. Her gün en az 6 emekçinin işyerlerinde hayatlarını kaybetmesi vahim bir durumdur" dedi.

MMO Başkanı Yunus Yener, Türkiye'deki iş cinayetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Her gün 6 emekçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini belirten Yener, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine atıfta bulundu. Yener'in açıklaması şöyle:

"Dün (31 Mayıs 2022 Salı günü) Uşak Banaz'da 59 yaşındaki Mehmet Çelebi tamirat için çıktığı cami kubbesinden zemine düşerek, Tekirdağ'da 17 yaşındaki Muhammet Gün inşaatta yüksekten düşerek, Siirt'te 50 yaşındaki Davut Kurhan asansör boşluğuna düşerek hayatlarını kaybettiler. Geçen hafta Gaziantep Nizip'te bir kamyonu tamir için oksijen tüpüyle kaynak yaparken meydana gelen patlamada yaralanan Suriyeli işçi Muhammet Şiveybe dün hayatını kaybetti. Gene dün, Ağustos 2016 ve Haziran 2018 tarihlerinde de patlamaların olduğu İnegöl'deki sunta fabrikasında buhar kazanı patlaması sonucu Aydın Toprak ve Ömer Coşgun hayatlarını kaybettiler.

İSİG Meclisi'nin yaptığı araştırmaya göre 2021 yılında 2 bin 170, 2022 yılının ilk 4 ayında 479 işçi iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetti. Her gün en az 6 emekçinin işyerlerinde hayatlarını kaybetmesi vahim bir durumdur.

"HER İŞ KAZASININ TEKNİK BİR NEDENİ VAR"

Her iş kazasının teknik bir nedeni var, ancak asıl nedenlerden biri de ülkemizde İSİG'e ilişkin olarak kurulan sistem ve hizmetlerin piyasalaştırılmasıdır. Bu sistemin unsurlarından biri olan Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) bir taşeron faaliyetidir. İşyerlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren iş güvenliği uzmanları da sadece kazalar-ölümler olduğunda hatırlanan, bütün sorumlulukları sırtlarına yıkılan, gözaltına alınan, tutuklanan, diğer zamanlarda umursanmayan görevliler halindedir.

Büyük iddialarla lanse edilen, 6331 sayılı İş Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu'nun kabulünün üzerinden tam 10 yıl geçmesine karşın kazalar, ölümler azalmıyor. Kanunun kabulünden bu yana en az 13 bin emekçi iş kazalarında hayatını kaybetti, milyonlarca emekçi yaralandı. Çalışma yaşamı ve İSİG konularında görev ve sorumluluğu bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise görevlerini yerine getirmiyor, getiremiyor, sorumluluk üstlenmiyor.

Bunun için yıllardır 'İdari, mali yönden özerk ve demokratik işleyişe sahip bir kurum' olarak ifade önerdiğimiz, içerisinde sendikaların, meslek örgütlerinin de yer aldığı İSİG Enstitüsü derhal oluşturulmalıdır. Bu kurum, ulusal politikaları belirleme ve yaşama geçirmede özgür bilimsel iradeye ve güce sahip olmalıdır."

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Kaynak: ANKA

Makina Mühendisleri Odası, İş Güvenliği, Emekçi, işçi, Güncel, Son Dakika

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