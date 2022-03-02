MOBİLYA FUARI MODEKO İZMİR'DE KAPILARINI AÇTI - Son Dakika
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MOBİLYA FUARI MODEKO İZMİR'DE KAPILARINI AÇTI

02.03.2022 14:45

ULUSLARARASI İzmir Mobilya Fuarı (MODEKO) 33'üncü kez kapılarını açtı.

ULUSLARARASI İzmir Mobilya Fuarı (MODEKO) 33'üncü kez kapılarını açtı. 300'den fazla katılımcı ile 700'den fazla markayı bir araya getiren fuar, 6 Mart tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Mobilya ve dekorasyon fuarı MODEKO, Fuar İzmir'de açıldı. 300'den fazla katılımcı ile 700'den fazla markayı ağırlayan fuar, 6 Mart'a kadar devam edecek. Mobilyacılıkta sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarın açılış toplantısına CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünyanın dört bir yanından üreticilerimizi buluşturan MODEKO'da mobilya sektörünü ağırlamak bize büyük bir heyecan veriyor. Mobilya sektörü geniş istihdam sağlayan sektörlerden birisi. 4,3 milyar dolar ile 2021'de tüm zamanların rekorunu kıran mobilya ihracatı, bu yıl da başlangıcı hızlı yaptı. 2022 yılında sektöre İzmir'den verdiğimiz destekle yeni bir rekorun kırılacağına şüphemiz yok. Elimizden ne geliyorsa büyük bir heyecanla yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl 300'den fazla katılımcıyı, 700'den fazla markayı 62 bin metrekarelik alan içinde ağırlıyoruz. Fuarımızda 50 farklı ülkeden sektör temsilcileri bir araya gelecek" dedi.

'YOĞUN TALEP FUARIN NE KADAR BAŞARILI GEÇECEĞİNİN GÖSTERGESİDİR'

Fuara yoğun bir talebin olduğunu dile getiren Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Mobilya sektörümüz Türkiye'nin 3 buçuk milyar dolar dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında geliyor. Bu gücü ve potansiyeli 2021 yılında yüzde 24 büyüyen sektörümüzün dinamiklerinde hissedebiliyoruz. Fuarda üç hol, neredeyse her sene olduğu gibi günler öncesinden doldu. Bu yoğun talep fuarın ne kadar başarılı geçeceğinin göstergesidir. Tanzanya, Bulgaristan, Bahreyn gibi ülkelerden 10 yabancı firmayı ikili görüşmeler için bir araya getireceğiz. 2021 yılında Türkiye geneli mobilya ihracat birim fiyatımız 2,74 dolardır. Bu tablo sektörümüzün dış ticaret dengesine sağladığı katkıyı ortaya net bir şekilde koymaktadır" ifadelerini kullandı.

'İTHAL ÜRÜNLERE BAĞIMLILIĞI EN AZ SEKTÖRLERDEN BİRİ'

Türk mobilya sektörünün sahip olduğu önem ve yüksek istihdam potansiyeli ile Türkiye'nin ekonomisini geliştirdiğini belirten

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, "Mobilya sektörü yaratmış olduğu katma değer ile kentimizin ve ülkemizin önemli sektörleri arasında yer alıyor. İthal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden birisi olarak ekonomiye katkısını sürdürüyor. Sektör bayilik yapılanmasıyla dünyaya ürün satar bir konuma ulaştı. TÜİK verilerine göre mobilya sektörü 40 bin işyeri ile faaliyet gösteriyor. Uluslararası pazardan her geçen gün daha fazla pay alıyor. İZTO'da mobilya grubuna bağlı bin 80 üyemiz faaliyet gösteriyor" dedi.

'DÜNYADA 8'İNCİ SIRADAYIZ'

Mobilyacılığın yerel kalkınmanın en büyük dostu olduğunu söyleyen İstanbul İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Ahmet Güleç ise "700 milyar dolar civarında global üretim var. Bu üretimi yapanların yüzde 51'i gelişmiş ülkelerdir. Bütün imalat sektörünü canlandırdığı için gelişmiş ülkeler mobilyacılığı elinde bulundurmak istiyor. Sektör tasarım ve inovasyon ile sürekli katma değer oluşturabiliyor. 10 yıl önce dünya mobilya ticaretinde 20'nci sıralardaydık, şimdi 4.3 milyar dolarla dünyada 8'inci sıralamadayız" açıklamalarında bulundu.

MOBİLYA FUARI MODEKO İZMİR'DE KAPILARINI AÇTI
MOBİLYA FUARI MODEKO İZMİR'DE KAPILARINI AÇTI
MOBİLYA FUARI MODEKO İZMİR'DE KAPILARINI AÇTI

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Kaynak: DHA

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