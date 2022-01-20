Üye Girişi
Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu! - Son Dakika

Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu!

20.01.2022 15:43

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağlık ekiplerinin trafik kazası ihbarı ile gittikleri olayda araç sürücüsü başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Diğer taraftan, şahıs 19 Aralık'ta sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Ben pes ettim hayat. Senle savaşmayacağım. Vurulduğun yerde ölmeye hazırım" sözlerine yermesi dikkat çekti.

Sorgun Mahallesi 8107 sokakta meydana gelen olayda sabah saatlerinde 112'den gelen yaralamalı kaza ihbarı sağlık ekiplerini ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Denetleme Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

İhbarın yapıldığı adrese giden trafik ve sağlık ekibi sol ön çamurluğu ve sağ ön lastiği hasar görmüş 07 LSB 95 plakalı Fiat marka otomobile yaklaştığında otomobilin sürücü koltuğunda oturan ve üzerinde kan olan şahsın ölmüş olduğunu gördüler. Yapılan incelemede, şahsın kafasının arka kısmından vurulmak suretiyle öldüğü, aracın arka sağ camının kırık olduğu belirlendi.

Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş halde bulundu

MOBİLYA USTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Aracın kiralık olduğunun belirlenmesinin ardından olay yerine gelen aracın kiralandığı rent acar sahipleri aracı mobilya ustası F.Ş'nin kiraladığını, direksiyondaki kişinin de aracı kiralayan şahıs olduğunu belirttiler. Öte yandan, şahıs 19 Aralık'ta sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Ben pes ettim hayat. Senle savaşmayacağım. Vurulduğun yerde ölmeye hazırım" sözlerine yermesi dikkat çekti.

Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş halde bulundu

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından şahsın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.Ş'nin ölü vaziyette bulunmasının ardından olayı aydınlatmak ve faillerini bulmak için çalışmalara başlattı.

YORUMLAR
500

Manavgat, Antalya, Aralık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu! - Son Dakika


Merkez Bankası'nın döviz rezervleri azaldı! İşte kasadaki net rakam Merkez Bankası'nın döviz rezervleri azaldı! İşte kasadaki net rakam         
15:46
Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Züleyha ve Hakan evlenebilecek mi? Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Züleyha ve Hakan evlenebilecek mi?         
15:40
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
Kılıçdaroğlu: 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak Kılıçdaroğlu: 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak         
15:27
2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi 2 gün boyunca yağan kar şehirde hayatı felç etti! Buzlanan yolda zincirleme kaza meydana geldi         
14:35
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız         
13:28
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
15:43 Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu!
15:39 Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Züleyha ve Hakan evlenebilecek mi?
15:36 Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü
15:35 Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız
15:32 CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir
15:30 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam yayınlanıyor! Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek mi?
15:26 Kılıçdaroğlu: 13'üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak
15:11 Ali Babacan, Abdullah Gül hakkında sert konuştu: Partimizle ilişkisi yok
15:08 Tsunamiden kaçan adam, 27 saat yüzerek hayatta kalabildi
14:40 Merkez'in faiz kararına ekonomistler ne dedi: Bu ay Nas hükmü yok mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 15:52:33. #1.13#
SON DAKİKA: Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement