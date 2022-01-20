Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu! - Son Dakika

Sorgun Mahallesi 8107 sokakta meydana gelen olayda sabah saatlerinde 112'den gelen yaralamalı kaza ihbarı sağlık ekiplerini ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Denetleme Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

İhbarın yapıldığı adrese giden trafik ve sağlık ekibi sol ön çamurluğu ve sağ ön lastiği hasar görmüş 07 LSB 95 plakalı Fiat marka otomobile yaklaştığında otomobilin sürücü koltuğunda oturan ve üzerinde kan olan şahsın ölmüş olduğunu gördüler. Yapılan incelemede, şahsın kafasının arka kısmından vurulmak suretiyle öldüğü, aracın arka sağ camının kırık olduğu belirlendi.

MOBİLYA USTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Aracın kiralık olduğunun belirlenmesinin ardından olay yerine gelen aracın kiralandığı rent acar sahipleri aracı mobilya ustası F.Ş'nin kiraladığını, direksiyondaki kişinin de aracı kiralayan şahıs olduğunu belirttiler. Öte yandan, şahıs 19 Aralık'ta sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Ben pes ettim hayat. Senle savaşmayacağım. Vurulduğun yerde ölmeye hazırım" sözlerine yermesi dikkat çekti.

POLİS ARAŞTIRMA BAŞLATTI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından şahsın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.Ş'nin ölü vaziyette bulunmasının ardından olayı aydınlatmak ve faillerini bulmak için çalışmalara başlattı.