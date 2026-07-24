MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması mercek altında - Son Dakika
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MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması mercek altında

MoonPay\'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması mercek altında
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SPK'nın lisanslı kurumlar listesinde yer almayan küresel kripto platformu MoonPay'in, Türkiye’deki kullanıcılara yönelik Türkçe sitesi üzerinden kredi kartıyla kripto alım-satım hizmeti sunması mercek altına alındı. SPK mevzuatındaki "transferlerin yalnızca kişiye ait banka hesaplarından yapılması" kuralını ihlal eden ve Türk Lirası desteğiyle aktif pazarlama yürüten platform, izinsiz faaliyet iddialarıyla karşı karşıya. Sorumlular içinse hapis cezası ve erişim engeli gündemde.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) güncel listesinde yer almayan küresel kripto platformu MoonPay, Türkiye’deki kullanıcılara yönelik Türkçe internet sitesi üzerinden kredi kartıyla kripto para alım-satım hizmeti sunmaya devam ediyor. Platformun kredi kartı merkezli bu iş modeli, SPK’nın banka hesabı üzerinden transfer zorunluluğu getiren düzenlemeleri karşısında ciddi bir hukuki uyumsuzluk ve izinsiz faaliyet tartışmasını beraberinde getiriyor.

KREDİ KARTIYLA KRİPTO ALIMI AÇIKÇA TEŞVİK EDİLİYOR

MoonPay’in Türkçe platformunda Visa, Mastercard ve Maestro kartlarıyla Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, USDT ve USDC başta olmak üzere 100’den fazla kripto varlığın satın alınabildiği belirtiliyor. Kullanıcıları doğrudan kayıt olmaya ve kart bilgilerini girerek işlem yapmaya yönlendiren “Kredi kartı ile kripto para satın alın” ve “Ödeme yönteminizi seçin” gibi işlem çağrıları (CTA), sitede aktif bir şekilde yer alıyor.

KRİPTO SATIŞ BEDELİ DOĞRUDAN KARTA AKTARILIYOR

Platformun Türkiye’deki hizmeti yalnızca kripto alımıyla sınırlı kalmıyor. MoonPay’in “Sell-to-Card” (Karta Satış) özelliği sayesinde kullanıcılar, kripto varlıklarını sattıklarında elde ettikleri itibari parayı doğrudan Visa veya Mastercard kartlarına aktarabiliyor. Türkiye, platformun bu çift yönlü kartlı ödeme hizmetini sunduğu ülkeler arasında açıkça gösteriliyor.

SPK DÜZENLEMESİ BANKA HESABINI ZORUNLU TUTUYOR

SPK’nın 13 Mart 2025 tarihli ve III-35/B.2 sayılı Tebliği’nin 51’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre; kripto varlık platformlarındaki para transferlerinin yalnızca müşterilerin kendilerine ait banka hesapları üzerinden yapılması gerekiyor. Bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen elektronik transferler haricinde para kabul edilmesine izin verilmezken, MoonPay’in doğrudan kredi kartı üzerinden tahsilat ve ödeme yapması mevzuata aykırı bir yapı oluşturuyor.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK AKTİF FAALİYETİN İZLERİ AÇIK

MoonPay’in Türkiye pazarına yönelik adımları tek bir sayfayla sınırlı değil. Platformun öne çıkan faaliyet göstergeleri şunlar:

/tr uzantılı Türkçe web sitesi bulunması,

İşlemlerde Türk Lirası (TRY) desteğinin sunulması,

Türkiye’nin karta ödeme yapılabilen ülkeler arasında sayılması,

Türkçe kullanıcı yorumlarıyla güven ortamı oluşturulması,

Arama motorlarında Türkçe yönlendirmelerle aktif pazarlama yürütülmesi.

MOONPAY SPK LISTESINDE YER ALMIYOR

Tüm bu aktif pazarlama ve operasyonel süreçlere rağmen MoonPay, SPK’nın “Faaliyette Bulunanlar Listesi”nde veya geçici listelerde yer almıyor. Şirketin yurt dışında sahip olduğu ödeme veya para transferi lisansları, Türkiye mevzuatına göre yurt içinde kripto varlık hizmeti sunabilmek için geçerli bir yetki sağlamıyor.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ: İHLAL GÖSTERGELERİ BİR ARADA

Mevzuat uzmanları; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesi kapsamında Türkçe site kullanımı ve Türk Lirası desteğinin, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyetin açık bir göstergesi olduğunu vurguluyor. MoonPay’in sunduğu kartlı model ve pazarlama dili, mevzuat ihlalini güçlendiren unsurlar olarak değerlendiriliyor.

ERİŞİM ENGELİ VE HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Faaliyetlerin "izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı" olarak tescil edilmesi halinde platforma erişim engeli getirilmesi ve faaliyetlerin durdurulması öngörülüyor. 

Ayrıca Kanun’un 109/A maddesi uyarınca, yetkisiz hizmet sunan sorumlular hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanması riski bulunuyor.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Kripto Para, Türkiye, Banka, Son Dakika

Son Dakika Kripto MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması mercek altında - Son Dakika

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SON DAKİKA: MoonPay'in Türkiye’de kredi kartıyla kripto para satması mercek altında - Son Dakika
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