KASTAMONU - Motosikletlerle İnebolu'dan Ankara'ya düzenlenen "İstiklal Sürüşü" başladı - Son Dakika
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KASTAMONU - Motosikletlerle İnebolu'dan Ankara'ya düzenlenen "İstiklal Sürüşü" başladı

11.06.2022 17:20

Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle gerçekleştirilen İnebolu'dan Ankara'ya "İstiklal Sürüşü" başladı.

Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosikletlerle gerçekleştirilen İnebolu'dan Ankara'ya "İstiklal Sürüşü" başladı.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneğinin iş birliğinde İnebolu-Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında İnebolu Limanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İnebolu Kaymakam Vekili Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, burada yaptığı konuşmada, sürüşe katılan motosikletçilere teşekkür ederek, "İnşallah kazasız belasız sancağımızı Anıtkabir'imize kadar götürürsünüz. Atatürk'ün 101 yıl önce, 'Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da' dediği İnebolu'dayız. İnşallah Ata'mıza bizlerden de selamımızı götürün." ifadelerini kullandı.

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay da ilerleyen senelerde motosiklet sayısının 500'lere ulaşmasını arzu ettiklerini anlatarak, "İnşallah hep beraber bunları da başaracağız. Sizlere kazasız belasız Ankara'ya, Anıtkabir'e yolculuk diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin, tekerinize taş değdirmesin." dedi.

Özay, daha sonra İstiklal Sürüşü'ne katılan motosikletlilere temsili top mermisi ve cephane sandıkları teslim etti.

37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker ise bu yıl etkinliği 4'üncü kez düzenlediklerini söyledi.

İstiklal Yolu'nun tanıtımına katkı vermek istediklerini vurgulayan Peker, "Bu coğrafyada çok ciddi mücadele verilmiş. En azından o mücadeleyi gösteremesek de atalarımızı şükran ve minnetle anmak adına etkinlik yapıyoruz. Bütün arkadaşlar istiklal ruhuyla geliyor. O yüzden çok gururluyuz." diye konuştu.

İnebolu'dan bu yıl 50 motosikletle yola çıktıklarını belirten Peker, şunları kaydetti:

"Kastamonu'dan, Çankırı'dan ve Ankara'dan ekipler de yol üzerinde bize katılacak. Ankara'ya 150 motorla ulaşmayı hedefliyoruz. Anıtkabir ziyaretiyle sonlandırıyoruz. İstiklal sürüşü iki etaptan oluşuyor. Birinci etabı İnebolu'dan başlayıp Kastamonu'ya kadar 120 kilometre. Bir gece kamp yapıyoruz. Pazar günü de sabah çıkıp Ilgaz üzerinden Derbent Şehitliği'nde Çankırı ekibi bizi karşılıyor. Sancak ve cephane teslimini Çankırı ekibine yapıyoruz. Kalecik girişinde de Ankara ekibi karşılıyor. Çankırı ekipleri de Ankara motorcularına sancak ve cephane teslimi yapıyor."

KASTAMONU - Motosikletlerle İnebolu'dan Ankara'ya düzenlenen İstiklal Sürüşü başladı
KASTAMONU - Motosikletlerle İnebolu'dan Ankara'ya düzenlenen İstiklal Sürüşü başladı
KASTAMONU - Motosikletlerle İnebolu'dan Ankara'ya düzenlenen İstiklal Sürüşü başladı
KASTAMONU - Motosikletlerle İnebolu'dan Ankara'ya düzenlenen İstiklal Sürüşü başladı
KASTAMONU - Motosikletlerle İnebolu'dan Ankara'ya düzenlenen İstiklal Sürüşü başladı
KASTAMONU - Motosikletlerle İnebolu'dan Ankara'ya düzenlenen İstiklal Sürüşü başladı
KASTAMONU - Motosikletlerle İnebolu'dan Ankara'ya düzenlenen İstiklal Sürüşü başladı
KASTAMONU - Motosikletlerle İnebolu'dan Ankara'ya düzenlenen İstiklal Sürüşü başladı
KASTAMONU - Motosikletlerle İnebolu'dan Ankara'ya düzenlenen İstiklal Sürüşü başladı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KASTAMONU - Motosikletlerle İnebolu'dan Ankara'ya düzenlenen 'İstiklal Sürüşü' başladı - Son Dakika

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