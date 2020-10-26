Motosikletli kuryelerin isyanı: Bizden hızlısı gerçekten mezarda - Son Dakika

Motosikletli kuryelerin isyanı: Bizden hızlısı gerçekten mezarda

26.10.2020 11:29
Motosikletli kuryelerin isyanı: Bizden hızlısı gerçekten mezarda, System.String[]

Güven USTA / TRAFİKTE büyük tehlike altında olan motosikletli kuryeler, müşterilerin ve firmaların hız baskısına isyan etti.

Güven USTA/ TRAFİKTE büyük tehlike altında olan motosikletli kuryeler, müşterilerin ve firmaların hız baskısına isyan etti. Müşteri memnuniyet anketlerinde hızların puanlanması sisteminin ölüm getirdiğini vurgulayan Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyon Başkanı Çağdaş Yavuz, "Bazıları trafik canavarı ya da trafik terörü diyorlar ya biz o insanlardan olmak istemiyoruz. 20 liralık paketi götürebilmek için canımız pahasına kurallara uymadan gitmek istemiyoruz" dedi. 5 yıldır bir yemek firmasında kurye olan Emrullah Akgeyik ise, "Bazı telefon uygulamalarında mesela şu belirtiyorlar, 'Sizden hızlısı mezarda.' Gerçekten maalesef bizden hızlıları mezarda şu anda" ifadelerini kullandı.

Siparişleri vaktinde yetiştirebilmek için adeta zamanla yarışan kuryeler, trafikte arabaların arasında, kaldırımda, caddelerde, sokaklarda, ana arterlerde adeta canları pahasına siparişleri müşterilere ulaştırmaya çalışıyor. Büyük tehlikeler atlattıklarını söyleyen motosikletli kuryeler, müşteri memnuniyet anketlerinde hız puanlamalarının kaldırılmasını talep ediyor.

MOTOSİKLETLİ KURYE TEMSİLCİLERİ BİR ARAYA GELDİ

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu, motosikletli kuryelerin can güvenliğini sağlamak adına İstanbul'da, Türkiye'nin çeşitli illerinden temsilcilerin de katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda Trafik Daire Başkanlığı'ndan alınan verileri paylaşan Federasyon Başkanı Çağdaş Yavuz, "Türkiye'de yapılan kazaların yüzde 40'ı yaralanmalı oluyor. Yüzde 40'ın içinde yüzde 13'lük dilimi ise motosikletli kuryelerde ve yaralanmalı veya ölümle sonuçlanıyor. Çok ciddi ve vahim bir rakam. Acilen önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

"MÜŞTERİ PUANLAMA SİSTEMİ ACİLEN KALDIRILMALI"Son zamanlarda firmalar arası rekabet ve hız baskısından kaynaklı kurye ölümlerinin artış gösterdiğini söyleyen Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyon Başkanı Çağdaş Yavuz, "Bunların bir nebze önüne geçebilmek için ünlü firmalarımızdan, istihdamı önde götüren firmalarımızdan bu müşteri puanlama sisteminin kaldırılmasını rica ediyoruz. Hız puanlamalarının kaldırılması bizim üzerimizdeki, trafikteki baskıyı kaldıracak. Bazıları trafik canavarı ya da trafik terörü diyorlar ya biz o insanlardan olmak istemiyoruz. 20 liralık paketi götürebilmek için canımız pahasına 2 teker üzerinde, arabaların arasında, kaldırımda, caddelerde, sokaklarda canımız pahasına gitmek istemiyoruz. Bizler, güvenli sürüşü ve trafik kurallarına uyarak müşterilere en sağlıklı şekilde ürünlerini ulaştırmak istiyoruz. Bizler ailelerimize sağlıklı bir şekilde kavuşmak istiyoruz. Akşam evimize gittiğimiz zaman çocuklarımıza sağlıklı bir şekilde sarılmak istiyoruz. Bunun için de hız baskısının kaldırılmasını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZDEN HIZLISI GERÇEKTEN ŞU AN MEZARDA"5 yıldır bir yemek firmasında kuryecilik yapan Emrullah Akgeyik, siparişi vaktinde yetiştirebilmek için yeri geldiğinde trafik kurallarını ihlal etmek zorunda kaldığını söyledi. Akgeyik, "Bazı telefon uygulamalarında mesela şu belirtiyorlar, 'Sizden hızlısı mezarda.' Gerçekten maalesef bizden hızlıları mezarda şu anda. Biz de onlardan biri olmak istemiyoruz. Kötü bir durum yaşıyoruz. Hızlı olmak için mecbur tramvay yolundan geçiyorum, kaldırımdan geçiyorum. Geçmesem patronum diyecek nerede kaldın, müşteri diyecek siparişim nerede. Ceza yeme ya da kaza riskine rağmen mecbur yani insanların arasından geçiyorum. İnsanlar şikayet ediyor, azarlıyor. Yani bir hız uğruna canımızdan olacağız" dedi.

"CANIMIZ İÇİN DEĞİL MÜŞTERİNİN YEMEK VE HİZMETİ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"14 yıldır kurye olduğunu söyleyen Emrah Karaman, "Maalesef durum kötü. Arıyorlar sıkıyorlar bizi nerede kaldın diye. Mecbur biz de aralardan falan kendi canımız için değil müşterinin yemek ve hizmeti için mücadele ediyoruz. Kaç arkadaşım trafik kazasında yaralandı, vefat edenler oldu. Bu yüzden ne olur biraz empati kursunlar. Biz karda kışta gerçekten zor durumlar yaşadık. Neler çekiyoruz bir biz biliriz bir Allah bilir. Beyefendi arıyor 'Acil gelsin' diyor. Bu sefer de patron bizi zorluyor. Biz de mecburen sipariş yetişsin diye zorluklar mücadeleler veriyoruz. Hızların puanlandığı anketler çok yanlış. Bazı firmalar 30 dakika diyor. Arkadaşlarımız olsun genç kardeşlerimiz olsun o 30 dakikayı aşmamak için ekstra bir çaba sarf ediyorlar. Müdürler zorluyor elamanları. İnsanlar gidiyor kaza yapıyor ailesinden oluyor hayatından oluyor" şeklinde konuştu.

"HIZLARIN PUANLAMASI SİSTEMİ KESİNLİKLE KALKMALI"Abdülkadir İşkin, 2 gün önce aynı meslekte olan bir arkadaşını kaybettiğini belirterek, "Hızların puanlaması sistemi kesinlikle kalkmalı. Çünkü görüyoruz yani daha 2 gün önce bir arkadaşımız öldü. Şimdi öyle bir durum ki hızlı gitmezsen dükkanla kötü oluyorsun. 'Neden hızlı gitmiyorsun, neden yavaş davranıyorsun?' Hızlı gidiyoruz bu sefer trafikte canımız tehlikeye giriyor. Buradan gidiyor mesela Sultanahmet. Adam 14 dakika servis süresi diyor. Buradan zaten trafik var oraya gitmek yarım saat. Kalkması gerekiyor yani çünkü bizi düşünen yok. Şimdi kış da geliyor yağmuru var karı var. Bu işi kolay kolay kimse yapmıyor" ifadelerini kullandı.

"YETİŞİCEM DİYE 4 KERE ÖLÜMDEN DÖNDÜM"20 yıldır kurye olan Hasan Yılmaz ise, 4 kere ölümden döndüğünü belirtti. Yılmaz, "Ben 4 kere ölümden döndüm. Hızların puanlanmaması lazım. Bizi çok zor duruma düşürüyorlar. Biraz dikkatli ve duyarlı olsalar daha iyi olacak. Müşteri daha çıkmadan 2 dakika önce arıyor paketim yolda mı değil mi diye kontrol ediyorlar. Bizi de zor durumda bırakıyorlar. Trafikte zaten belli olduğu gibi kazaya sebep oluyorlar. Bazı firmalar çabuk gitsin, sıcak gitsin diye baskı yapıyor ama kuryelerin canını hiç düşünmüyorlar" şeklinde konuştu.

Motosikletli kuryelerin isyanı: Bizden hızlısı gerçekten mezarda
Motosikletli kuryelerin isyanı: Bizden hızlısı gerçekten mezarda
Motosikletli kuryelerin isyanı: Bizden hızlısı gerçekten mezarda
Motosikletli kuryelerin isyanı: Bizden hızlısı gerçekten mezarda
Motosikletli kuryelerin isyanı: Bizden hızlısı gerçekten mezarda
Motosikletli kuryelerin isyanı: Bizden hızlısı gerçekten mezarda
Motosikletli kuryelerin isyanı: Bizden hızlısı gerçekten mezarda
Motosikletli kuryelerin isyanı: Bizden hızlısı gerçekten mezarda
Motosikletli kuryelerin isyanı: Bizden hızlısı gerçekten mezarda

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Motosikletli kuryelerin isyanı: Bizden hızlısı gerçekten mezarda - Son Dakika

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