Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika

Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor
29.01.2021 21:09
23 Ocak'ta Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan Mozart gemisinden kurtulan 3 denizci Türkiye'ye dönüyor. Furkan Yaren ve İlhan Süha Tatlıgül ile baskında yaralanan Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'un başkenti Librevil'den Türkiye'ye getirecek uçak İstanbul'a doğru yola çıktı.
Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan'ın Gabon'dan Türkiye'ye uğurlandığı bildirildi.
SABAHA KARŞI TÜRKİYE'DE OLACAKLAR
Türkiye'nin Librevil Büyükelçilsi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından uğurlanan gemicilerin bu gece saat 03.30'da İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'dan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.
Son Dakika Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi Can Ataklı'nın PYD ile ilgili yaptığı skandal açıklama gündem oldu: Terörist mi bilmiyorum, elimde belge yok Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi Tuğba Özay'ın ayrımcı paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu