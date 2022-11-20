Uzman isim TSK'nın operasyonu hakkında konuştu: Dünyada ancak dört beş ülkenin yapabileceği bir harekat - Son Dakika
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Uzman isim TSK'nın operasyonu hakkında konuştu: Dünyada ancak dört beş ülkenin yapabileceği bir harekat

20.11.2022 11:24

Türkiye yönelik saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelerin ateş altında bırakıldığı Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "İran sınırından Akdeniz'e kadar bölge hapsedilmiş durumda. Dünyada ancak dört beş ülkenin yapabileceği bir harekat. Eş zamanlı bir hava harekatı icra edilmekte. İçeriye 160 km girmişler" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" düzenledi.

ÜLKEMİZE SALDIRILARDA ÜS OLARAK KULLANILAN BÖLGELER HEDEF ALINDI

Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi; "PKK/KCK/ YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın.

"TRUMP'IN SÖZ VERDİĞİ GİBİ ABD ASKERİNİN ÇEKİLMEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, bu tarz bir harekatı dünyada sayılı ülkelerin yapabileceğini belirterek şunları söyledi; "Trump'ın söz verdiği gibi ABD askerinin çekilmediğini görüyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarının boşaltılmadığını görüyoruz. İran sınırından, Akdeniz'e kadar bölge hapsedilmiş durumda. Dünyada ancak dört beş ülkenin yapabileceği bir harekat. Eş zamanlı bir hava harekatı icra edilmekte. İçeriye 160 km girmişler. İstanbul'a yapılan bu saldırı uluslararası toplum tarafından reddedildi. Türkiye'nin Hristiyan ve Müslümanıyla bütün olduğu görüldü. Bence bomba ellerinde patladı. Buradan Yunanistan'a sesleniyorum; Görün Türkler nasıl geliyor. Türkiye, 7-24 bu tür operasyonlar yapabilir. Siyasi iradeyle ordunun birlikte olduğunu görüyoruz. Başkalarının yaptığı gibi sivilleri katleden bombalar atılmıyor.

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