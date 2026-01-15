MSB, İran Sınır Güvenliğini Artırdı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'da yaşanan son gelişmeler ve kitlesel göç ihtimaline ilişkin "560 kilometrelik İran hududunun, hudut birlikleri tarafından 'hudut namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat esasına göre korunduğu ve sınır hattında şu aşamada kitlesel bir göç tespiti bulunmadığı, ancak ilave tedbirlerin planlandığı ve ihtiyaç halinde uygulamaya konulacağını" bildirdi. MSB, "sadece terör unsurlarının hedef alındığı operasyon sonucunda Halep'te kontrolün sağlandığını" belirtti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Basın Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) Genel Müdürlüğü'nde haftalık basın toplantısı düzenledi. Aktürk, "Savunma sanayimizin yerlileşmesine, ihracat kapasitesinin artmasına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlenmesine yönelik stratejik projelere imza atan, üretim kabiliyeti ve mühendislik gücüyle öne çıkan ve aynı zamanda 8'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Bakanlığımıza bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketimizde (ASFAT) icra ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aktürk, toplantı öncesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde hanımı vefatının 103'üncü yıl dönümü nedeniyle andı.

12 Ocak 2018'de kurulan ASFAT'ın, kara, hava ve deniz platformlarında geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip ürünleri, bakım-onarım-modernizasyon kabiliyetleri ve uluslararası projeleriyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketlerinden biri konumuna ulaştığını belirten Aktürk, şunları söyledi:

Aktürk: "ASFAT, ülkemizin istikrar ve güvenliğine önemli katkılar sağlayan bir değer haline gelmiştir"

"2025 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 78'inci sıraya yükselerek önemli bir başarıya imza atmıştır. ASFAT, kuruluşundan bu yana; Pakistan MİLGEM Projesi'nden Açık Deniz Karakol Gemilerine, Fırtına Obüsü ve Panter Modernizasyonundan Hassas Güdüm Kiti üretimine, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatından (MEMATT) Yüzer Havuz ve Milli Denizaltı (MİLDEN) gibi stratejik platformlara kadar geniş bir yelpazede tasarlayıp ürettiği ve geliştirdiği sistemlerle ülkemizin istikrar ve güvenliğine önemli katkılar sağlayan, dost ve müttefiklerimize güç katan ve güven aşılayan bir değer haline gelmiştir."

ASFAT'ın, "güçlü altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile verimlilik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik temelinde dünyada örnek gösterilen savunma sanayi şirketlerinden biri olduğunu belirten Aktürk, "Milli Denizaltı Projesi ve TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi gibi Türkiye Yüzyılı'nın öncü projelerinde ana yüklenici olarak kritik sorumluluklar da üstlenmektedir" dedi.

"Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E-ZPT kalifikasyon testlerinin başarıyla tamamlandı"

Aktürk, bu hafta içerisinde, "Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün proje koordinatörlüğünde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı'nın (E-ZPT) kalifikasyon testlerinin başarıyla tamamlandığını" kaydederek, "ilk seri üretim aracın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği" bilgisini paylaştı.

Aktürk ayrıca, "Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından, çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır" dedi.

"Bu hafta içerisinde "9 PKK'lı terörist teslim oldu"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terörle mücadele ve sınırları koruma faaliyetleri kapsamında; "karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini" bildiren Aktürk, bu kapsam geçen hafta içerisinde yaşanan gelişmelere ilişkin şu bilgileri de paylaştı:

"9 PKK'lı terörist teslim olmuş,operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklara yönelik arama-tarama faaliyetleri ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir.

"Tel Rıfat ve Münbiç'te imha edilen tünel uzunluğu 747 kilometreye ulaşmıştır"

Suriye Harekat Alanlarında ise; terör örgütü tarafından kullanılan tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmalar başarıyla devam etmiş, hafta boyunca Münbiç bölgesinde imha edilen 4 kilometrelik tünelle birlikte, Tel Rıfat (302 km) ve Münbiç'te (445 km) imha edilen tünel uzunluğu 747 kilometreye ulaşmıştır."

"Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışan 114 kişi yakalanmış, 699 şahsın sınırı geçme girişimi, hudut birliklerimizce engellenmiştir"

"Hudut güvenliğinin, kademeli güvenlik sistemi, ileri teknoloji destekli tedbirler ve sahadaki etkin uygulamalarla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde sağlanmakta olduğunu" kaydeden Aktürk, "Yasa dışı geçişler ve kaçakçılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışan 114 kişi yakalanmış, 699 şahsın sınırı geçme girişimi, hudut birliklerimizce engellenmiştir" ifadelerini kaydetti.

"1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 222'ye ulaşmıştır"

Zeki Aktürk, "bu kapsamda 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 222'ye, sınırı geçemeden engellenen kişi sayısı ise bin 552'ye ulaşmıştır" diye konuştu.

Aktürk, "20 Ocak 2018'de güney sınırlarında oluşturulmak istenen terör yapılanmasını engellemek, hudut güvenliğini sağlamak ve bölge halkının huzurunu temin etmek amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 8'inci yıl dönümü dolayısıyla, vatan için hayatını kaybeden şehitlerin rahmet ve minnetle anıldığını, gazilere ise saygı ve şükran duygularının iletildiğini" ifade etti.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş anıldı

Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Somali, Katar, Bosna Hersek ve Kosova gibi kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürdüğünü, bu sayede geniş bir coğrafyada barış ve istikrara önemli katkılar sağladığını" ifade etti. Aktürk, bu vesileyle Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri Doktor Fazıl Küçük ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı vefat yıl dönümlerinde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

"Bulgaristan ve Romanya ile Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubunun komite toplantısı 8 Ocak'ta yapıldı"

Aktürk, "Türkiye'nin öncülüğünde Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubunun komite toplantısı ile komuta devri ve aktivasyon töreninin, Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katılımıyla 8 Ocak'ta Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığında icra edildiğini" kaydetti.

"Türkiye, Görev Grubu komutasını, Romanya'dan devralarak, ikinci kez üstlendi"

Görev Grubu komutasının Romanya'dan devralınarak, Türkiye tarafından ikinci kez üstlenildiğini" aktaran Aktürk, ayrıca 13 Ocak'ta Bakanlık ev sahipliğinde Karadeniz'de deniz güvenliğine yönelik bir toplantı düzenlendiğini söyledi. Aktürk, bu kapsamda "TCG Ütğm. Arif Ekmekçi ve TCG Ayvalık gemilerinin Burgaz/Bulgaristan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini, Köstence/Romanya'ya ise 17-18 Ocak'ta ziyaret planlandığını" ifade etti.

"KFOR İhtiyat Taburu, bugün görevini tamamladı yarın ülkeye dönecek"

Zeki Aktürk, "NATO Kosova Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan İhtiyat Taburunun 1 Ekim 2025'ten bu yana görevini başarıyla icra ettiğini, birliğin bugün itibarıyla görevini tamamlayarak yarın ülkeye dönmesinin planlandığını" bildirdi.

"Gazze'de barış planının ikinci aşamasına geçilmesine yönelik uluslararası beklentilere rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürüyor"

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, "Gazze'de barış planının ikinci aşamasına geçilmesine yönelik uluslararası beklentilere rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü, ateşkes ihlalleri ile insani yardımların engellenmesinin barış sürecine zarar verdiğini ve bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını" vurguladı.

"Bakan Güler, bugün BAE Systems Genel Müdürü ile Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisini kabul edecek"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programını paylaşan Aktürk, "Bakan Güler'in 9 Ocak'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Endonezya 2+2 formatındaki toplantıya katıldığını ve Endonezyalı mevkidaşıyla birlikte ASELSAN'ı ziyaret ettiğini; 10 Ocak'ta Suriye Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi yaptığını; 13 Ocak'ta AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak atanan Büyükelçiyi kabul ettiğini" aktardı. Bakan Güler'in ayrıca, "14 Ocak'ta Almanya'da mevkidaşıyla görüştüğünü, bugün de BAE Systems Genel Müdürü ile Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisini kabul edeceğini" bildirdi.

Kara Kuvvetleri Komunatı'ndan Japonya ziyareti

Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, 9 Ocak'ta Japonya'ya resmi ziyarette bulunarak, üst düzey askeri yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve Japonya 1'inci Hava İndirme Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunduğunu" aktardı.

"Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Typhoon uçağı kapsamında İngiliz ve Katarlı mevkidaşlarıyla üçlü görüşme yapmak üzere Katar'a gitmesinin planlanıyor"

Aktürk, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da İtalya'daki temaslarının ardından Typhoon uçağı tedariği kapsamında İngiltere ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla üçlü görüşme yapmak üzere Katar'a gitmesinin planlandığını" ifade etti.

"NATO kapsamında Türk Deniz Görev Kuvvetinin Akdeniz, Atlantik, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ni kapsayan bir görev icra edecek"

TSK'nın eğitim, tatbikat ve uluslararası görev faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten Zeki Aktürk, "Japonya'da çok uluslu hava indirme tatbikatına katılım sağlandığını, NATO taahhütleri kapsamında Türk Deniz Görev Kuvvetinin Akdeniz, Atlantik, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ni kapsayan bir görev icra edeceğini ve Foça'da düzenlenecek törenle seyre başlayacağını" aktardı.

"Türkiye-Bangladeş Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısının sona erecek"

Aktürk ayrıca, "Türkiye-Bangladeş Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısının sona ereceğini, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da düzenlenecek savunma fuarlarına katılım sağlanacağını, yabancı askeri gemilerin Türk limanlarına ziyaretler gerçekleştirdiğini ve Hava Kuvvetleri tarafından Doğu Akdeniz ile Ege'de çeşitli eğitim uçuşları icra edildiğini" belirtti.

"Geleceğin Muharebe Konsepti Çalıştayı"nın 15-16 Ocak'ta düzenlenecek"

Geleceğin muharebe ortamına yönelik risk ve tehditlerin değerlendirilmesi amacıyla, Genelkurmay Başkanlığının ev sahipliğinde "Geleceğin Muharebe Konsepti Çalıştayı"nın 15-16 Ocak tarihlerinde düzenleneceğini belirten Aktürk, savunma sanayii kurum ve firmalarının da çalıştaya katıldığını ifade etti.

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerine de değinen Zeki Aktürk, "uzman erbaş ve sözleşmeli er başvurularının 18 Ocak'ta, memur ve sözleşmeli personel başvurularının 25 Ocak'ta, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci sınavı başvurularının ise 29 Ocak'ta sona ereceğini" söyledi.

"Bedelli askerlik kapsamında 2026 yılı sınıflandırma sonuçları, 22 Ocak'ta açıklanacak"

"Bedelli askerlik kapsamında 2026 yılı sınıflandırma sonuçlarının 22 Ocak'ta açıklanacağını" da kaydeden Aktürk, "Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin huzur ve güvenliği için görevlerini kararlılıkla ve başarıyla yerine getirmeye devam edeceğini" vurguladı.

MSB: "Suriye Hükümeti, Halep'te terörle mücadele operasyonu icra etti"

MSB yetkilileri, Suriye'deki son duruma ilişkin "Suriye Hükümetinin tüm etnik gruplara eşitlik ilkesi çerçevesinde ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamaya yönelik hareket ettiği, kamu düzeni ile vatandaşların can güvenliğini tesis etmek amacıyla Halep'te terörle mücadele operasyonu icra ettiği"ni bildirdi.

"Türkiye, Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmüyor"

"Sadece terör unsurlarının hedef alındığı operasyon sonucunda Halep'te kontrolün sağlandığı" ifade eden MSB yetkilileri, "Türkiye'nin Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmediği, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, talep edilmesi halinde terör örgütleriyle mücadelesine destek verileceği"ni kaydetti.

Yetkililer, 560 kilometrelik İran hududunun hudut birlikleri tarafından her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat esasına göre korunduğunu belirtti.

İran'daki gelişmeler ve hudut güvenliğine de değinen MSB yetkilileri, "560 kilometrelik İran hududunun, hudut birlikleri tarafından 'hudut namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat esasına göre korunduğunu, hudut hattında teknolojik imkanlara desteklenen fiziki güvenlik sistemlerinin tesis edildiği, birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiği"ni bildirdi.

İran sınırı boyunca 203 elektro-optik kule ve 43 asansörlü kulenin kurulumunun tamamlandığı, 380 kilometre modüler beton duvar ile 553 kilometrelik hendek kazma faaliyetlerinin bitirildiğini belirten MSB yetkilileri, "Mevcut hendeklerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederken, hudut hattı ve yaklaşma istikametlerinin keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 7/24 kesintisiz izlendiğini kaydetti. Yetkililer, ayrıca, "İHA, SİHA ve İKU sistemleriyle bölgede 24 saat esasına göre keşif ve gözetleme uçuşları yapıldığı"nı ifade etti.

Yetkililer, "sınır hattında şu aşamada kitlesel bir göç tespiti bulunmadığı, ancak ilave tedbirlerin planlandığı ve ihtiyaç halinde uygulamaya konulacağı"nı bildirdi.

"NATO Baltık Hava Polisliği, Ağustos-Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'da, Aralık 2026-Mart 2027 tarihleri arasında Romanya'da görev icra edilmesinin planlanıyor"

MSB yetkilileri, "NATO Baltık Hava Polisliği görevlerine ilişkin olarak, Türkiye'nin barış döneminde NATO hava sahasının korunmasına yönelik icra edilen Geliştirilmiş Hava Polisliği faaliyetlerine önemli katkılar sağladığı"nı ifade etti. Bu kapsamda, "Polonya'da 6 Temmuz-15 Eylül 2021 tarihleri arasında, Romanya'da ise 30 Kasım 2023-2 Nisan 2024 tarihleri arasında görevlerin başarıyla icra edildiğinı hatırlatan MSB yetkilileri, önümüzdeki dönemde ise Ağustos-Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'da, Aralık 2026-Mart 2027 tarihleri arasında Romanya'da görev icra edilmesinin planlandığı"nı bildirdi.

"Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağına ilişkin teknik incelemelerin sürüyor"

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağına ilişkin de yetkililer, "kazayla ilgili teknik incelemelerin sürdüğü"nü belirterek, "uçağa ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal incelemeleri ile kaza-kırım analiz faaliyetlerinin titizlikle devam ettiğini" kaydetti.

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taşıma ihalelerine ilişkin gözaltı işlemleri, başından itibaren Bakanlığın bilgisi ve takibi dahilinde gerçekleştirildi"

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taşıma ihalelerine ilişkin gözaltılara da değinen MSB yetkilileri, "ilgili komutanlıkça yapılan tahkikat ve tespitler ile MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca gerçekleştirilen inceleme sonucunda hazırlanan raporun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirildiği"ni belirtti. "İdari soruşturmaya ilaveten adli soruşturma başlatılmasının sağlandığı"nı ifade eden yetkililer, "gözaltı işlemlerinin başından itibaren Bakanlığın bilgisi ve takibi dahilinde gerçekleştirildiği"ni kaydetti.

MSB yetkilileri, "Milli Savunma Bakanlığı'nda kanun ve hukuk dışına çıkanlar hakkında rütbeye bakılmaksızın gerekli işlemlerin yapıldığı ve yapılmaya devam edileceği"ni belirtti.