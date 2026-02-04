Muaythai Federasyonu Başkanına Saldırı Davası

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde eski Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin davada savcılık, 3 sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' 3 sanığın ise 'Kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Olay, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 15.00 sıralarında Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu önünde meydana geldi. 24 Mayıs'ta başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılan Araz Musayev, müsabakaların yapıldığı salonun kapısında beklerken yumruklu saldırıya uğradı, ardından karnından ve boğazından bıçaklandı. Musayev, ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırı, spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Musayev'in ifadesi ve kamera kayıtları doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Azerbaycan vatandaşı Azer Hasanov, Kemer'de yakalandı. Şüphelilerden Özbekistan uyruklu A.R. ve K.K. ile Eynullah Babazade, Azerbaycan uyruklu Muhammed İznauprvich Gaitaev, Fuad Babayev ve Rashad Salimov'un saldırıdan sonra kiraladıkları araçla bölgeden uzaklaştıkları, yolda kıyafet değiştirdikleri, ardından Göynük Mahallesi'ndeki bir duraktan taksiye binerek Antalya Havalimanı'na gittikleri tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE RUSYA'DA YAKALANDI

A.R. ve K.K. Antalya Havalimanı'nda yakalanırken, Rusya'ya gittiği belirlenen Eynulla Babazade hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Babazade, Rusya'daki havalimanında yakalandı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekibi ile Interpol polisleri tarafından Türkiye'ye getirildi. Antalya Havalimanı'nda ilk etapta uçuş bileti bulamayan Fuad Babayev ve Rashad Salimov'un tanınmamak için saç-sakal tıraşı olup kıyafet değiştirdikleri, ardından yeniden havalimanına geldikleri, burada gözaltına alındıkları belirlendi. Firari durumdaki Muhammed İznauprvich Gaitaev de ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Soruşturma kapsamında Vugar Asadov da gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.R. ve K.K., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Azer Hasanov, Eynulla Babazade, Elshan Abdulrahimov, Fuad Babayev, Rashad Salimov ve Vugar Asadov ise 'Örgütlü olarak tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. 'Azmettirme' suçlamasıyla yargılanan Vugar Asadov, Azer Hasanov ve Elshan Abdulrahimov, önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Azer Hasanov, Elshan Abdulrahimov ve Vugar Asadov, 'Azmettirme' suçlamasıyla; Rashad Salimov, Fuad Babayev ve Eynulla Babazade ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Azerbaycan'da gazeteci olan tanık Ramil Mammadzada, "Ben eski sporcuyum aynı zamanda boksördüm, bana arkadaşlar Kemer'e iki ayrı takımın şampiyonaya gittiğini söylediler. Bu nedenle Kemer'e gidip röportaj almamı istediler. Bu nedenle Kemer'e geldim. Salona girdiğimde Vugar Asadov'u gördüm, kendisiyle görüştüm, daha sonra Araz Musayev'e sordum. Vugar benimle kötü konuştu. 'Sen kimin adamısın' dedi, agresif davrandı. Daha sonra Araz Musayev ile görüştüm ve röportaj aldım. Azer Hasanov ile görüştüm yanında Elshan vardı, görüşmemizin içerisinde kendisinin federasyon başkanı olduğu yönünde açıklamaları vardı. Daha sonra Araz Musayev'in yaralanması olayı gerçekleşmiş. Ben bunu basından duydum ve sonrasında Azer Hasanov benden röportajın yayınlanmamasını istedi. 'Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilir' dedi. Röportajın yayınlanmaması için Azar Hasanov bana para teklif etmiştir. Ben kabul etmedim, röportajı da yayınlamadım" dedi.

MÜTALAA VERİLDİ

Savcılık, mütalaasında Azer Hasanov, Vugar Asadov ve Elshan Abdulrahimov'ün 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme' nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmalarını, Fuad Babayev, Rashad Salimov ve Eynulla Babazade'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun faili oldukları gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti Rashad Salimov, Fuad Babayev ve Eynulla Babazade'nin tutukluluk halinin devamına, Vugar Asadov, Elshan Abdulrahimov ve Azer Hasanov için uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürmesine karar verdi.

YENİ RAPOR TALEP EDİLDİ

Mahkeme heyeti, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturup oluşturmadığının yeniden ve ayrıntılı değerlendirilmesi için Araz Musayev'in Antalya Adli Tıp Kurumu'na tekrar sevkini, organlarda sürekli zayıflama veya kayıp olup olmadığı, ameliyat gerekliliği ve yaralanmaların niteliğinin raporla tespit edilmesini istedi. Duruşma ertelendi.