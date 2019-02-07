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Muğla CHP'nin Bodrum Adayı Mustafa Saruhan Oldu

20 dakika önce

CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan olduCUMHURİYET Halk Partisi (CHP), 31 Mart'taki yerel seçimlerde Muğla'nın Bodrum ilçesi belediye başkan adayını Mustafa Saruhan olarak açıkladı.

Muğla CHP'nin Bodrum Adayı Mustafa Saruhan Oldu, System.String[]
CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan oldu

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), 31 Mart'taki yerel seçimlerde Muğla'nın Bodrum ilçesi belediye başkan adayını Mustafa Saruhan olarak açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun partilerinin Bodrum Belediye Başkan adayının Mustafa Saruhan olduğunu duyurdu. Saruhan, Konacık Mahallesinde bulunan seçim ofisinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Tebrikleri kabul eden Saruhan, yaptığı açıklamada, "Öncelikle bize bu görevi verdikleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine, genel başkanımıza, yardımcılarına ve örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki bize verilen bu güveni boşa çıkarmayacağız. Burada yaşayan herkesle, Bodrum halkıyla kenetleneceğiz, el ele vereceğiz. Bodrum için en iyi hizmetler nasıl yapılabilir bunun çalışması içerisinde olacağız. Önümüzdeki süreç önemli yerel seçimlere gireceğiz. Sonuçta Bodrum belediye başkanı belli olacak. Biz de partimiz tarafından görevlendirildik ve adayız. Bodrum'da yaşayan herkesle beraber bu görevleri yapacağız. Bana güvenen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Basın mensuplarının başkan seçilmesi durumunda ilk projesini sorması üzerine Saruhan, şunları söyledi;

"Biz baştan beri şuna söylüyoruz. Belediyecilik bir ekip işi. Ekip ruhu gerektiren bir iş. Tabii işin siyasi ruhu da var. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında belli projelerimizi iyi- kötü belirledik, bunları hayata geçireceğiz. Ama şunu söylemek bizim en doğal hakkımız; Biz Bodrum'da yaşayan herkesin ilk olarak mutluluğunu sağlamak için çalışacağız. Ben, şahsım olarak daha önceden belediyecilik yaşamım olduğu için konuya yakınım, tecrübeliyim, ilk yapacağım iş bellidir. Bu da tamamen hoşgörü, sevgi, düzen ve birlik beraberliği sağlamak" dedi.

Saruhan, gün boyu seçim ofisine gelen partililer ve vatandaşlardan tebrikleri kabul etti. Saruhan'ın yarın (cuma) CHP İlçe ofisinde adaylığıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

KOCADON, 'KIRGIN DEĞİLİM'

CHP'nin aldığı bu kararın ardından Bodrum'un mevcut belediye başkanı Mehmet Kocadon, kırgın olmadığını belirtip, "Siyasette dünkü çocuk değilim. Verilen kararı saygıyla karşılıyorum. Hayırlısı olsun. Genel Merkez böyle takdir etmiş, yorum bile yapmayız. Böyle şeyler beni kırmaz. 20 yıldır başkanlık yapıyorum. Eğer hatırlatmam gerekirse biliyorsunuz ki Bodrum'a aday olmamıştım ve dilekçem bile yoktu. Genel Başkanım rica ettiği için aday olabileceğimi söyledim. Bundan sonrası için şu anda herhangi bir düşüncem yok. Elbette ki başka partilerden teklifler geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Mustafa Saruhan zaten iyi bir arkadaşımız ve Yalıkavak Belediye Başkanlığı'nı da başarıyla yaptı" diye konuştu.

Öte yandan Saruhan, 2004 yılında Bodrum'un o dönemde belde olan Yalıkavak Mahallesi'nden Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve 10 yılı aşkın bir süre bu görevi sürdürmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:48 Kaynak: DHA

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