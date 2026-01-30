Muğla'da Kayıp Kadının Cesedi Bulundu - Son Dakika
Muğla'da Kayıp Kadının Cesedi Bulundu

30.01.2026 14:09
Menteşe'de kayıp Ömriye Duman'ın cesedi ağaçta asılı bulundu, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kayıp olarak aranan Ömriye Duman'ın (46), ağaca asılı cesedi bulundu. Duman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Olay, sabah saatlerinde, Karabağlar Yaylası'nın Gökkıble mevkisinde meydana geldi. Bölgedekiler, bir kadının ağaca asılı halde olduğunu fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

EKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Ekipler, yağış nedeniyle yolun kapanmasından dolayı bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. AFAD ve belediye ekiplerinden destek talep edildi. Kepçeyle yolun açılmasının ardından ekipler bölgeye ulaştı. Sağlıkçıların ilk incelemesinde, ağaca asılı halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

İNTİHAR ETTİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis ekiplerinin incelemesinde, kadının dünden beri kendisinden haber alınamayan Ömriye Duman olduğu tespit edildi. İlk incelemelerde, Duman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

