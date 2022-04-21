Muğla'da "Kitap Yağmuru Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da "Kitap Yağmuru Projesi" hayata geçirildi

21.04.2022 14:37
Muğla'da "Kitap Yağmuru Projesi" hayata geçirildi

Muğla'da, Türk Kızılay Menteşe Şubesince öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve hedeflerini geliştirmek amacıyla "Kitap Yağmuru Projesi" hazırlandı.

Muğla'da, Türk Kızılay Menteşe Şubesince öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve hedeflerini geliştirmek amacıyla "Kitap Yağmuru Projesi" hazırlandı.

İl Emniyet, Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor müdürlüklerinin de paydaşı olduğu proje kapsamında 3 bin öğrenciye Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlık kitabı ulaştırılması hedefleniyor.

Projenin ilk ayağında Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesinde, Bayır Ortaokulundaki 380 öğrenciye yardımcı kaynak kitapları, boya kalemi, kalemlik, diş macunu ve fırçası hediye edildi. Yunus ve trafik polisi ekipleri öğrencileri motosikletlere bindirdi, kısa süreli gösteri sundu.

Kızılay gönüllüleri ve Toplum Destekli Polislik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ve Muğla Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri de öğrencilerle Osmanlı geleneksel sporu matrak ve okçuluk ile voleybol, ip atlama ve çuval yarışı gibi geleneksel çocuk oyunları oynadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, 3 bin kitabın ilçede bulunan ortaokul öğrencilerine dağıtmayı taahhüt ettiklerini, en kısa sürede bu taahhüdü yerine getireceklerini aktardı.

Sınavların önemine işaret eden Kömürcü, öğrencilerin yardımcı kaynak kitaplarıyla sınavlara hazırlanmalarını çok önemsediklerini ifade ederek, başarılar diledi.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz ise öğrencileri akademik anlamda desteklemek ve hedeflerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Projenin mahalle ziyaretlerinde öğrencilerden gelen taleplerden doğduğunu belirten Gürbüz, Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından projenin Türk Kızılay Menteşe Şubesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile hayata geçirildiğini dile getirdi.

Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun desteği ile İstanbul'dan projeye 3 bin kitap bağışı yapıldığına dikkati çekerek, "Bugün 380 öğrencimize hazırlık kitaplarını teslim ettik. İlçe genelindeki 24 ortaokullarda 5,6,7 ve 8'inci sınıf öğrencilerimize bir ay içinde 3 bin LGS'ye hazırlık kitabı ulaştıracağız. Ayrıca diş macunu ve fırçası, boya kalemi ve kalemlik hediye edeceğiz." dedi.

Projenin sonraki aşamalarında özellikle kırsal mahallelerdeki öğrencilere kırtasiye malzemesi ulaştırmayı planladıklarını anlatan Gürbüz, destekleri için paydaş kurumlara ve gönüllülere teşekkür etti.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Gençlik Merkezi Müdürü Oktay Tavas, Bayır Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Balcı, polis ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Türk astronot seneye uzaya gidecek! Hazırlıklar başladı Türk astronot seneye uzaya gidecek! Hazırlıklar başladı Hakkari Üniversitesi Korfbol Takımı ilk kez katıldığı turnuvada 3. oldu Hakkari Üniversitesi Korfbol Takımı ilk kez katıldığı turnuvada 3. oldu

Menteşe, Kitap, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da 'Kitap Yağmuru Projesi' hayata geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
14:29 5 köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, ölü taklidi yaparak kurtuldu
14:25 Afganistan'da camide patlama meydana geldi: 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı
14:23 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96'ncı yaşını kutluyor! Tahttaki 70'inci yılına özel bebek üretildi
14:19 Kemal Kılıçdaroğlu 'Milletin Sesi' mitinginin ikincisini Bursa'da yapacak
14:18 Çin ekonomisi durdurulamıyor! 2022 yılında da büyümeye devam edecek
14:11 Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya market fiyatları kıyaslaması: Hayat ucuz değil mi?
14:11 Selvi Kılıçdaroğlu elektriklerinin kesilmesine ilişkin konuştu: 4 milyonun ailenin elektriği de kesik
14:04 Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
14:01 CHP'li Mahmut Tanal, koruma altındaki ceylanların peşini bırakmıyor: 123 ceylana ne oldu?
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:48:15. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da "Kitap Yağmuru Projesi" hayata geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement