Muğla'da sağlık çalışanlarından Azerbaycan'a motosikletli destek konvoyu - Son Dakika

Muğla'da sağlık çalışanlarından Azerbaycan'a motosikletli destek konvoyu

14.10.2020 20:41
Muğla'da sağlık çalışanlarından Azerbaycan'a motosikletli destek konvoyu, System.String[]

Muğla'da Azerbaycan'a destek amacıyla sağlık çalışanlarınca motosikletli konvoy düzenlendi.

Muğla'da Azerbaycan'a destek amacıyla sağlık çalışanlarınca motosikletli konvoy düzenlendi.

Motosikletleriyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan doktor ve sağlık çalışanları, Uğur Mumcu Bulvarı, Cumhuriyet, Recai Güreli ve Abdi İpekçi caddelerinde siren çalarak, konvoy oluşturdu. Etkinliğe çok sayıda motosikletli de destek verdi.

Şehitler Anıtı'na ulaşan sağlık çalışanlarını, Menteşe'de görevli Azerbaycanlı meslektaşları Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla karşıladı.

Sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

"Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, burada yaptığı konuşmada, Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan üzerinde uygulamaya çalıştığı insanlık dışı saldırıları kınamak ve salgın sürecinde hayatını kaybeden meslektaşlarına başsağlığı dilemek için bir araya geldiklerini söyledi.

"Ermenistan'ın sivillere yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıları ve ateşkese rağmen uyguladığı vahşi tutumu kınıyoruz." diyen Togan, "Bizler Türk milleti olarak her daim Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir, kederi bizim kederimizdir." ifadelerini kullandı.

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı da birlik, beraberlik mesajı ile farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, sadece bugün değil her gün Azerbaycan'ın yanında olduklarını kaydetti.

Menteşe'de görev yapan ve kürsüye sağ omzunda Azerbaycan, sol omzunda Türk bayrağı ile çıkan Azerbaycanlı genel cerrah Elvin Tanrıverdi de 27 Eylül'den bu yana sivil halka yönelik yapılan saldırıları anlattı.

Etkinlik, konuşmaların ardından şehitler için edilen dua ile sona erdi.

motosikletli, Azerbaycan, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da sağlık çalışanlarından Azerbaycan'a motosikletli destek konvoyu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Üniversitelerde 3 haftalık sürecin sonucuna göre yüz yüze eğitim kararı verilecek Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1671 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz MİT buldu, Mehmetçik vurdu! PKK'nın üst düzey sorumlularından Serhat Patnos etkisiz hale getirildi Kırklareli Valisi Osman Bilgin: Şu anda nisan ayından 3 kat daha kötüyüz Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Hasta sayısı yüzde 50 artan İstanbul için sert tedbirler gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruyu yanıtladı Hasta sayısı yüzde 50 artan İstanbul için sert tedbirler gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruyu yanıtladı         
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Ermenistan, 30 yıllık işgalini kalıcı hale getirmeye çalışıyor         
19:45
Başakşehir'de tutunamayan Atabey Çiçek, Westerlo formasıyla kupa maçında hat-trick yaptı Başakşehir'de tutunamayan Atabey Çiçek, Westerlo formasıyla kupa maçında hat-trick yaptı         
19:20
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi         
16:03
Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
15:57
Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti         
15:22
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu Dev kulüpleri geride bırakan F.Bahçe, sosyal medyada etkileşim alan en iyi 3. kulüp oldu         
14:14
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 20:56:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da sağlık çalışanlarından Azerbaycan'a motosikletli destek konvoyu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei