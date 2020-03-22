MUĞLA 'Evden çıkmayın' çağrısına ilginç diyalog 'Evde otura otura, vallahi karımla kavga ettim' - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUĞLA 'Evden çıkmayın' çağrısına ilginç diyalog 'Evde otura otura, vallahi karımla kavga ettim' - Son Dakika

MUĞLA 'Evden çıkmayın' çağrısına ilginç diyalog 'Evde otura otura, vallahi karımla kavga ettim'

6 saat önce

'Evden çıkmayın' uyarısına ilginç cevap: Evde otura otura, karımla kavga ettimMUĞLA'da dün Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sağlık görevlileri sokakta bulunan vatandaşları uyardı.

'Evden çıkmayın' uyarısına ilginç cevap: Evde otura otura, karımla kavga ettim

MUĞLA'da dün Büyükşehir Belediyesi'nde görevli sağlık görevlileri sokakta bulunan vatandaşları uyardı. Sağlık görevlilerinin evde oturmaları konusunda uyardığı bankta oturan iki kişiden Alaattin Kaya'nın (57), "Evde otura otura vallahi karımla kavga ettim" cevabı, şaşkınlık yarattı.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi ve vaka sayısının her geçen gün artmasının ardından uzmanlar ve yetkililer alınan tedbirler kapsamında 'evde kalın' çağrısında bulundu. Tüm uyarılara rağmen, risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar çağrılara kulak asmadı. Gece yarısından itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi.

Muğla'da da dün, uyarılara kulak asmayan vatandaşlar, 'sosyal mesafe' tavsiyesine de uymayıp, parklardaki banklarda yan yana oturdu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı sağlık görevlileri, koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlem ve tedbirler konusunda otogar, park, pazaryeri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşlara içinde bulundukları risk durumu ile ilgili bilgi verip, broşür dağıttı.

BROŞÜR DAĞITIRKEN GÜLÜMSETEN DİYALOG

Menteşe Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı önündeki parkta broşür dağıtımı sırasında ise sağlık görevlisi ile vatandaş arasında ilginç diyalog yaşandı. Görevliler, bankta yan yana oturan iki kişiye, "Koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkmamanız sizin sağlığınız açısından daha iyi olacaktır. Şu anda yan yana oturuyorsunuz. Özelikle mesafede çok yakın. Kronik hastalar ile yaşlılarda daha çok etkili olduğu için bu süre zarfında evde bulunmanız lazım" uyarısında bulundu. Bankta oturanlardan Alaattin Kaya (57) ise uyarı karşısında, "Evde otura otura vallahi karımla kavga ettik" cevabını verdi.

Kaya'nın cevabı güldürürken, sağlık görevlisi, "Sizin sağlığınız daha önemli" deyince Kaya, parktan ayrılarak evinin yolunu tuttu.

Vatandaşların birbirleriyle olan mesafeyi korumadıklarını fark ettiğini belirten sağlık görevlisi Aytül İnce Doyran, "Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün talimatları doğrultusunda, koronavirüs salgını hakkında bilgilendirme çalışmalarımız sürüyor. Halkımızı evde kalmaları ve bireysel olarak kendilerini nasıl koruyacakları konularında bilinçlendiriyoruz. İnsanlarımızın mesafeyi korumadıklarını fark ettim. Evden dışarıya çıkmamaları konusunda sürekli uyarılar yapılıyor. Bu kritik süreçte bireysel önlemlerimizi alarak kurallara uyulması gerekiyor" dedi.

MUĞLA 'Evden çıkmayın' çağrısına ilginç diyalog 'Evde otura otura, vallahi karımla kavga ettim'

Muğla, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:11 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
Simge Aköz, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık         
14:58
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın         
14:44
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi         
14:38
Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Koronavirüs tedbirlerine karşı gelen şarkıcı Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi         
14:28
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı         
13:41
Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı Koronavirüs sonrası çamaşır suyuna talep 10 kat arttı         
13:34
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı         
13:08
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 18:02:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA 'Evden çıkmayın' çağrısına ilginç diyalog 'Evde otura otura, vallahi karımla kavga ettim' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]