Muğla Sürat Teknesindeki Kaçaklar Yakalandı

Sürat teknesindeki kaçaklar yakalandı Muğla
'nın Bodrum
ilçesinden sürat teknesiyle, yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Kos Adası
'na geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen ile 1 organizatör, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum açıklarında dün (pazartesi) devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 09.30 sıralarında, şüphelenilen bir sürat teknesini durdurdu. Silivri
Limanı'na kayıtlı teknede yapılan kontrolde; 11'i Yemen
, 5'i Filistin
ve 1'i Irak
uyruklu toplam 17 kaçak göçmen ile organizatör olduğu sanılan Türk vatandaşı G.G. (38) yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler ile G.G., Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na getirildi. Kaçakların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği, G.G.'nin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.