Son Dakika Haberleri: Muğla Sürat Teknesindeki Kaçaklar Yakalandı

Muğla Sürat Teknesindeki Kaçaklar Yakalandı

1 saat önce

Sürat teknesindeki kaçaklar yakalandıMuğla'nın Bodrum ilçesinden sürat teknesiyle, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen ile 1 organizatör, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sürat teknesindeki kaçaklar yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden sürat teknesiyle, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen ile 1 organizatör, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında dün (pazartesi) devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 09.30 sıralarında, şüphelenilen bir sürat teknesini durdurdu. Silivri Limanı'na kayıtlı teknede yapılan kontrolde; 11'i Yemen, 5'i Filistin ve 1'i Irak uyruklu toplam 17 kaçak göçmen ile organizatör olduğu sanılan Türk vatandaşı G.G. (38) yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler ile G.G., Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçakların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği, G.G.'nin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:02 Kaynak: DHA

Kos Adası, Yunanistan, Bodrum, 3. Sayfa
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