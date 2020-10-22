Muharrem İnce: Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir? - Son Dakika

Muharrem İnce: Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir?

22.10.2020 15:12
Muharrem İnce: Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir?, System.String[]

CHP'li Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu sırada çekilen fotoğrafla ilgili, "Fotoğrafta bile beni kesen, acaba cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir?

CHP'li Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu sırada çekilen fotoğrafla ilgili, "Fotoğrafta bile beni kesen, acaba cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir? Çok merak ediyorum. Böyle bir anlayış acaba cumhurbaşkanlığı seçimi gecesinde kazanmamı istemiş midir, oy vermiş midir?" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir restoranda gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu sırada çekilen fotoğraftan kesilmesine tepki gösteren İnce, "En son bir değerli gazeteci ağabeyimizin cenazesine gittik. Sayın genel başkan ile yan yanayız. CHP'nin internet sitesinden bir fotoğraf yayınlıyorsun. Cumhurbaşkanı adayı olmuş, 5 dönem milletvekilliği yapmış, gençlik kollarından bu yana hizmet etmiş adamın fotoğrafını kesiyorsun. Bunu sen yapıyorsun. Kendini sen tartıştırıyorsun. Yani fotoğrafta bile beni kesen, acaba cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir? Çok merak ediyorum. Böyle bir anlayış acaba cumhurbaşkanlığı seçimi gecesinde kazanmamı istemiş midir, oy vermiş midir? Hangi yalanları uydurmuştur acaba? O fotoğrafın kesilmesi talimatını veren kişilere teşekkür ediyorum ben aslında. Gerçekten teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Partide bölücünün kim olduğunu gösterdikleri için" dedi.

'KENDİ KENDİNİZİ SİZ KARIŞTIRIYORSUNUZ ZATEN'Memleket Hareketi olarak karış karış Türkiye'yi gezdiklerini ifade eden İnce, "Bizim bir şey yaptığımız yok. Biz Memleket Hareketi'nin evlatları olarak, bu toprağın insanları olarak karış karış Türkiye'yi dolaşıyoruz. 44 vilayet gezdik. Bugün Kocaeli'deyiz. Kocaeli ve Sakarya'yı gezeceğiz. İnsanların derdini dinleyeceğiz. Sorunları yerinde göreceğiz. Biz çalışıyoruz. Hiç kimseyi karıştırmak gibi bir derdimiz yok. Kendi kendinizi siz karıştırıyorsunuz zaten. Topluma 10 günde bir haber oluyorsunuz. Bu yönetim anlayışı 10 günde bir kendi kendisini tartıştırıyor. Zaten dokunsan yıkılacak bir iktidar var. Muhalefetin oyu düşüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki hata yapıyorsunuz" diye konuştu.'ANKETİ BEN YAPTIRMADIM'Anket sonucuyla ilgili muhalefetin oy oranının düştüğü yönündeki yorumunun eleştirildiğini söyleyen İnce, "Anketleri ben açıklamadım. 2014'ten bu yana CHP bu anket firmasına 8 milyon TL'nin üzerinde para ödedi. Kendi çalıştıkları şirket yüzde 17 diye açıklayınca ben, 'Yahu iktidarın oyunun düşmesi normal de, muhalefetin oyu nasıl düşüyor?' dedim. Anketi ben yaptırmadım. Anketi yaptıran, para ödedikleri firma. Peki, meydan okuyorsun, sonra 'Anket yaptırmadık' diyorsun. Elinde anket yoksa nasıl meydan okuyorsun? Yani neresinden bakarsanız bakın, tutarsız bir durum var. Bu millette şunu gördük ki, iktidardan da memnun değil, muhalefetten de memnun değil. Onun için biz yollardayız. Bir üçüncü seçenek olarak yollara düştük. Milletin derdini dinliyoruz. Bunları yakında bir rapor halinde sunacağız. Halkımıza açıklayacağız. Esnafın, emeklinin, işsizin, çiftçinin sesi olmaya çalışıyoruz" dedi.'MİLLET BİZE NE DERSE, BİZ DE ONA GÖRE DAVRANACAĞIZ'Mustafa Sarıgül'ün parti kuracağıyla ilgili söylentilerin sorulması üzerine İnce, "Bilmiyorum. Bizim kendisiyle bir bağlantımız yok. Memleket Hareketi olarak bizim kurucular kurulundaki arkadaşlarımızın hepsi bellidir. Yakın zamanda, 29 Ekim'de manifestomuzu yazmaya başlayacağız. Nerede olacağımızı basın ile paylaşacağız. Kurucular kurulundaki bütün arkadaşlarımız da orada olacaklar. Manifestomuz bitince anlatacağız. Milletin karşısına çıkacağız ve bizim ne olacağımıza millet karar verecek. Sonunda bakalım millet bize ne diyecek. 81 vilayeti bir gezelim. Büyük ilçeleri bir gezelim. Sokaklarında dolaşalım, tarlalarında gezelim, fabrikalarına gidelim. Millet bize ne derse, biz de ona göre davranacağız" diye konuştu.

Muharrem İnce: Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir?
Muharrem İnce: Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir?
Muharrem İnce: Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir?
Muharrem İnce: Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir?
Muharrem İnce: Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir?

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Kocaeli, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce: Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir? - Son Dakika


Son Dakika

Morga konulan bebek, cenaze aileye teslim edileceği sırada ağlamaya başladı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Binanın önüne çöp attığı iddiasıyla genç kadını ve oğlunu böyle darp ettiler Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş 61 yaşındaki kırtasiyeciden 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mektup Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki "Sevgi kurşun geçirmez" mesajı dikkatlerden kaçmadı         
15:07
Mesut Özil'i kadro dışı bırakan Arteta kendisini savundu: Tüm sorumluluk benim, vicdanım rahat Mesut Özil'i kadro dışı bırakan Arteta kendisini savundu: Tüm sorumluluk benim, vicdanım rahat         
14:25
Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok Ermeni askerlerin kaçmaması için yalvaran Harutyunyan: Askerlerimizin kararlılığı ve azminin eşi benzeri yok         
14:22
Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
13:59
Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Zeynep Koçak, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
13:38
Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı Denize düşen talihsiz adama koronavirüs nedeniyle kimse 'yardım eli' uzatmadı         
13:31
Avustralya'da yapılan araştırmaya göre bakımevlerindeki yaşlılar cinsel tacize uğruyor Avustralya'da yapılan araştırmaya göre bakımevlerindeki yaşlılar cinsel tacize uğruyor         
12:03
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler         
11:03
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı         
10:10
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 15:17:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muharrem İnce: Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei