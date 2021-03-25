ANKARA-Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12'nci yılında anıldı - Son Dakika

ANKARA-Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12'nci yılında anıldı

25.03.2021 17:37

Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12'nci yılında anıldıBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12'nci yılında Ankara'da düzenelenen programla anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12'nci yılında anıldı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12'nci yılında Ankara'da düzenelenen programla anıldı.

BBP Merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun 12'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Ankara'daki otelde anma töreni düzenledi. Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile çok sayıda partili katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda daha sonra Yazıcıoğlu için dua edildi.

DESTİCİ: HİÇ BİR ZAMAN TAVİZ VERMEDİ

BBP Lideri Destici, hiç dinmeyecek acı ve özlemlerinin her yıl 25 Mart'ta tazelendiğini belirterek, "Nezaketi, fedakarlığı, yardım severliğiyle örnek bir insandı. Milletine, vatanına kara sevdalıydı. Yol arkadaşlığı yaptığımız süreçlerin tümünde milletimiz için çalışmayı, yaşamayı, milletimiz için gerektiğinde feda olmayı hep söylerdi. Kendisi de bir ömrü milleti için, inandıkları için yaşadı, milleti için ve inandıkları için şehit oldu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Yazıcıoğlu'nun, imanın tecellisini gördüğü ender insanlardan biri olduğunu ifade eden Destici, "Çok fazla hatıramız var ama tümünden çıkarmamız gereken ders; onun ahlakıyla, imanıyla, cesaretiyle, şahsiyetiyle hepimizin örnek alması gereken birisi olması. Onun hiç çıkarları olmadı. Onun inandığı doğruları ve dava arkadaşları vardı. İnandıklarından da, doğrularından da, dava arkadaşlarından da hiçbir zaman taviz vermedi" diye konuştu.

ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anma programına gönderdiği mesaj okundu. Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden, dava ve gönül adamı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ettiğini kaydeden Erdoğan, "Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, vatan ve millet aşığı bir dava adamı; mertlik, yiğitlik, dürüstlük ve kadirşinaslık timsali bir şahsiyetti. Tek başına kalsa bile, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir mizaca, gerektiğinde dünyaya tek başına meydan okuyabilen bir cesarete sahipti. Muhsin kardeşimin 'namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam' sözü hem onun siyasi duruşunun hem de Alperen kimliğinin sembolü olmuştur. Milletimiz, Muhsin Yazıcıoğlu'nu cesaretiyle, yiğitliğiyle, samimiyetiyle ve 28 Şubat sürecinde vesayetçilere karşı dik duruşuyla hatırlamaktadır" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ: YAZICIOĞLU'NUN HAYATI 3 KELİMEYLE ÖZETLENİR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Yazıcıoğlu ile sağlığında yakın bir dostluğu olduğunu belirtti. Helikopterin düştüğü haberini aldıktan sonra programlarını yarıda keserek, sabahın erken saatlerinde olayın yaşandığı bölgeye gittiğini söyleyen Kurtulmuş, "Arama çalışmalarındaki çaresiz ama ümitli bekleyişe şahit olmuş birisiydim. O sırada insanların hem bir çaresizlik içinde hem de büyük bir özlemle, umutla, 'inşallah sağ salim bulunur' diyerek dua ettiklerine şahit oldum. Ne yazık ki oradaki köylülerin 'şu tarafa doğru helikopter geçmişti' dediği alanda 2 gün sonra kendisi bulundu. Allah rahmet eylesin, bütün değerli arkadaşlarımızla birlikte orada vefat ettiler; makamları cennet olsun. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı ben de gördüğüm kadarıyla 3 kelimeyle özetleyebilirim; mücadele ruhu, istikamet ve sağlam şahsiyet" dedi.

Kurtulmuş ayrıca, Yazıcıoğlu'nun sadece vefat yıl dönümlerinde değil, her zaman Türk gençliğine tanıtılmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

ANKARA-Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12'nci yılında anıldı
ANKARA-Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12'nci yılında anıldı
ANKARA-Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12'nci yılında anıldı
ANKARA-Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12'nci yılında anıldı
ANKARA-Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12'nci yılında anıldı
ANKARA-Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12'nci yılında anıldı

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika ANKARA-Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12'nci yılında anıldı - Son Dakika


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