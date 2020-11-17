Muhtar'dan mahalleliye 'AFAD Gönüllüsü' çağrısı - Son Dakika

Girne Mahalle Muhtarı Şule Çıvkaroğlu, mahalle sakinlerine 'AFAD Gönüllüsü' olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve Aydın'da da hissedilen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Profesyonel ekiplerin yanı sıra gönüllü arama kurtarma personellerinin de katıldığı çalışmalarda enkaz altından bin 33 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaşanan deprem sonrası Aydın'ın Efeler İlçesi Girne Mahalle Muhtarı Şule Çıvkaroğlu sosyal medya hesabından mahalle halkına çağrıda bulundu. Mahalleliye AFAD Gönüllüsü olmaları yönünde çağrı yapan Çıvkaroğlu, "Değerli Girne Mahallesi sakinleri AFAD gönüllüsü olmak ister misiniz? Özellikle son yaşanan Elazığ ve Izmir depremleri sonrasında afet ve acil durumlar söz konusu olduğunda bu konuda eğitimli ve bilinçli olmanın sadece kendimiz için değil tüm sevdiklerimiz için de ne kadar gerekli olduğunun farkına vardık. Aydın'ın en büyük mahallesi olarak da bu harekete öncülük yapmamız gerektiğine inanıyorum. Sizler de buna inanıyor ve bu harekete katılmak istiyorsanız muhtarlığımızla iletişime geçmenizi rica ederim" ifadelerini kullandı. - AYDIN