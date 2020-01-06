Muhtarlar Dernek Başkanları Döşemealtı'nda bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtarlar Dernek Başkanları Döşemealtı'nda bir araya geldi - Son Dakika

Muhtarlar Dernek Başkanları Döşemealtı'nda bir araya geldi

6 saat önce

Antalya'nın İlçe Muhtarları Dernek Başkanları istişare toplantısında bir araya geldi.

Muhtarlar Dernek Başkanları Döşemealtı'nda bir araya geldi, System.String[]

Antalya'nın İlçe Muhtarları Dernek Başkanları istişare toplantısında bir araya geldi. Döşemealtı Muhtarlar Dernek Başkanı Alkan Altun'un ev sahipliğinde Döşemealtı'nda gerçekleştirilen toplantıda 19 ilçede 913 mahallenin sorunları masaya yatırıldı.


Döşemealtı'nda bir restoranda gerçekleşen toplantıya, Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Nazif Alp, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz, Muratpaşa Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Akcan, Konyaaltı Muhtarlar Dernek Başkanı Faruk Kıldıran, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, Aksu Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Cihangir Yılmaz, Manavgat Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Tahsin Yılmaz, Alanya Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Yüksel, Gazipaşa Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Aman, Korkuteli Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Osman Küçükkarasucu, Kumluca Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı İbrahim Songul katıldı. Vatandaşların taleplerinin karşılanması en iyi hizmetin en kısa sürede herkese ulaşması amacıyla bir araya gelen Mahalle muhtarları dernek başkanları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Döşemealtı Muhtarlar Dernek Başkanı Alkan Altun, toplantıda yerel yönetimlerle ilişkiler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili vatandaşların taleplerinin karşılanması, sosyal projelerin hayata geçirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Alkan yaptığı açıklamasında, " 913 mahalle muhtarından alınacak raporlar doğrultusunda her ay farklı bir ilçede yapılacak toplantılarda çözümleri tartışılacağız. Başta Büyükşehir ve ilçe belediye birimleri olmak üzere tüm kamu kurumlarına toplantı sonuçlarını aktararak vatandaşa en iyi hizmetin hiçbir siyasi güç gözetmeksizin ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Döşemealtı, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
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