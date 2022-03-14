Mülteci çocuklar, Türk müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek - Son Dakika

Mülteci çocukların da aralarında yer aldığı ilk ve ortaokul öğrencileri, Türk müziğinin sevilen eserlerini, 23 Nisan'da Ankara'da yorumlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığının Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamında çalışmalara başlayan koroda, Esenyurt Ahmet Keleşoğlu İlkokulu, Ekrem İnci Ortaokulu, Otakçılar Fatma Mehpare Buluğ İlkokulu ve Esenyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yer alıyor.

Esenyurt Ahmet Keleşoğlu İlkokulu'nda yapılan provada AA muhabirine açıklamada bulunan PİKTES İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörü Sümeyye Güner Şengüler, projenin 2016'da başladığını belirterek, o günden bugüne Suriyeli çocukların, Türk öğrencilerle birlikte eğitim aldığını söyledi.

Şengüler, PİKTES'in 3 yıl daha uzatıldığına işaret ederek, "Bu proje kapsamında öğrencilerimiz koro çalışması yapıyor. Bence projenin en görünür kısmı, Türk öğrencilerle yabancı öğrencilerimiz bir araya gelerek, ortaklaşa bir duygu ve çalışma içinde beraberce yer alması ve bu çalışmanın da eğlenceli olması." dedi.

Hem kurumun hem de bir eğitimci olarak kendisinin projenin sonuçlarından mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getiren Şengüler, şunları aktardı:

"Çocukların dünyasında yapılabilecek en ufak bir çabanın ilerleyen zamanlarda çok farklı bir meyve verebileceği bilinciyle hareket ediyoruz. Ben, bu koroyu unutulmayacak ve öğrencilerin hayatlarına yön verecek önemli bir çalışma olarak görüyorum. Öğrencilerimiz adına da mutluyum. İnşallah koro daha güzel çalışmaların öncüsü olur. Farklılıklar aslında bir sorun gibi görünebiliyor. Ben bu çalışmaların, farklılığın bir sorun değil, aslında bir zenginlik, hayatın daha renkli ve yaşanabilir olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Öğrencilerimize ve yetişkinlerimize verdiğimiz mesaj şu olmalı; farklılıklar hiçbir zaman engel değil, bilakis bir araya gelmemizin vesilesi olabilir."

"Esenyurt'ta çokça yabancı uyruklu öğrenci bulunmasını dikkate aldık"

Milli Eğitim Bakan Danışmanı ve ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı da uzun yıllardır Türk müziğine gönül verdiğini kaydederek, "PİKTES projesinde, yabancı uyruklu öğrencilerin Türk toplumuna daha fazla yakınlaşması ve birkaç toplumun bir bütün halinde yaşamalarını sağlamak adına birçok etkinliğin gerçekleşmesi mümkün ve bunun en güzel yollarından birisinin müzik olabileceği düşüncesini geliştirdik. Bu düşünceden yola çıkarak Esenyurt bölgesinde çok yoğun olarak yabancı uyruklu öğrenci bulunmasını dikkate aldık ve Ahmet Keleşoğlu İlkokulu bünyesinde bir koro çalışması ortaya çıkardık." diye konuştu.

Hazırlıklarda öğrencilere kulak taraması yaptıklarını sözlerine ekleyen Taşçı, şu bilgileri verdi:

"Eyüp'te bir okulda da benzer bir çalışma yapıldı. Koro için 60 öğrenci seçtik ve bu öğrencilerin yarısı Türk, yarısı yabancı uyruklu. Onları birbirine kaynaştıracak en güzel şey, gerçekten sanat oldu. Birlikte Türk müziği eserlerini söylüyorlar ve inanılmaz başarılı bir sonuç ortaya çıktı. Çok kısa zamanda öğreniyorlar.

Projenin uzun soluklu hale gelmesi için 23 Nisan'ı hedef koyduk. 20 Nisan'da çocuklarımız Ankara'ya götürülecek. Beraberlerinde annelerini de getirmelerini istedik. Onları 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak güzel güzel giydireceğiz. Ankara'nın güzel yerlerini ziyaret edecekler. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'i de makamında ziyaret etmeyi amaçlıyoruz. Arkasından da 23 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasında unutulmaz bir konser verecekler. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde de çocuklarımızı farklı sanat etkinliklerinde bir araya getirmeyi planlıyoruz. Çünkü sanatla bütünleştiklerinde hem kendi aralarındaki dostluklar pekişecek, aidiyet duyguları artacak hem de bizler onları kazanmanın mutluluğunu yaşayacağız."

"Bu projede yer almaktan mutluyum"

Koroda yer alan 6. sınıf öğrencisi Afganistanlı Rabia Wasiq, 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını, ilkokula da burada başladığını söyleyerek, "Türk kültürüne meraklıyım ve seviyorum. O yüzden de bu projede yer almak çok hoşuma gitti ve gerçekten gurur verici. Böyle bir projeyi düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Çünkü çocuklar kendi ülkelerinden ayrıldıkları için üzülüyor. Bu etkinlikle onları topluma katmaları, sosyalleştirmeleri çok iyi bir şey." ifadelerini kullandı.

Dördüncü sınıfa giden Judi Muhanna da Filistin'de yaşanan çatışmalardan dolayı Türkiye'ye 5 yıl önce geldiklerini dile getirerek, "Benim için şarkıları ezberlemek kolaydı. Bu projede yer almaktan mutlu oluyorum." dedi.

Suriyeli 4. sınıf öğrencisi Leyan Nagip, 7 yıldır Türkiye'de ailesiyle yaşamlarına devam ettiğini anlatarak, koroda arkadaşlarıyla birlikte şarkı söylemenin güzel bir duygu olduğunu vurguladı.

Mısırlı 4. sınıf öğrencisi Ömer Ahmet de 5 yıldır İstanbul'da olduklarını aktararak, "Koroda olmak güzel bir duygu. Daha önceden şarkı söylüyordum. Ama hayatımda böyle güzel, sakin şarkılar söylememiştim. Aileme de şarkıları söyledim ve çok beğendiler. Büyüyünce ressam ya da müzisyen olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli 5. sınıf öğrencisi Mohammed Fatımi ise Türkiye'yi çok sevdiğini ve beğendiğinin altını çizerek, "Koroda çok güzel şarkılar öğreniyorum. Bu projede olduğum için ailem de çok mutlu. Her gün 'Şarkı söyle' diyorlar." ifadelerine yer verdi.