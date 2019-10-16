Son Dakika Haberleri: Münbiç şehidi Kürtçe ağıtlarla uğurlandı
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Münbiç şehidi Kürtçe ağıtlarla uğurlandı

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı sırasında Münbiç kırsalında teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Münbiç şehidi Kürtçe ağıtlarla uğurlandı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı sırasında Münbiç kırsalında teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün Gaziantep'ten Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirilen şehidin cenazesi, buradan baba ocağının bulunduğu Çelikhan ilçesine getirildi. Şehidin annesi Hanım Çelik burada Kürtçe, "Ben öleydim" diyerek ağıtlar yaktı. Kadın jandarma görevlisi ise şehidin annesinin yüzünü yıkadı. Tabuta dokunmak isteyen şehit yakınları sinir krizleri geçirdi.

Daha sonra şehidin cenazesi törenin yapılacağı Çelikhan Meydanı'na getirildi. Şehidin naaşı cenaze aracından çıkartılıp tören alınana götürülürken kız kardeşi Sema Alkhan, kardeşinin tabutuna omuz verdi. Ağabeyinin tabutuna son kez dokunan kız kardeş, kardeşine asker selamı verdi. Şehidin kuzeni Yılmaz Çelik de askeri kamuflaj giyerek tabutun başında asker selamıyla şehidi uğurladı. Anne Hanım Çelik, oğlunun tabutuna sarılarak "Vatan sağ olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakiben Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabası üzerinde binlerce kişinin tekbirleri ve sloganları ile Çelikhan Şehitliğine götürüldü.

Babası emekli olan şehidin bir kardeşinin uzman çavuş, bir kardeşinin mahalle bekçisi olduğu ve 5 kardeş oldukları öğrenildi.

Düzenlenen törene Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 2. Ordu Komutanı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

(AHM-SD-HA-Y)

Çelikhan, Adıyaman, Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:45 Kaynak: İHA
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