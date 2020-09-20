Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşten birinin cesedi bulundu - Son Dakika

Munzur Vadisi'nde kaybolan 2 kardeşten birinin cesedi bulundu

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu.

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu. Elazığ'dan 8 gün önce Tunceli'ye gelerek Munzur Vadisi'ne sarımsak toplamaya giden Mehmet (37) ve Bozkurt Aydemir (45) kardeşlerin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde başlatılan arama çalışmalarında, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timleri, Türk Kızılay, AFAD gönüllüleri, Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Munzur Doğa Sporları Kulübü (MUDOSK) personelinden oluşan yaklaşık 250 kişilik ekip yer aldı. İz arama köpekleri, İHA ve dronelerin de kullanıldığı çalışmalarda ekipler, kayıp 2 kardeşten Bozkurt Aydemir'in cesedini, araçlarını park ettikleri Munzur Vadisi'ndeki Venk köyü mevkisinden 600 metre uzaklıkta suda buldu. Ekiplerce yapılan ilk kontrolde suda boğularak hayatını kaybettiği anlaşılan Bozkurt Aydemir'in suda akıntıya kapılıp sürüklendikten sonra cesedinin bir ağaca takıldığı öğrenildi. Kayıp Mehmet Aydemir'i arama çalışmaları ise ekiplerce devam ediyor.

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