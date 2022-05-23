Murat Emir'den AKP'li Sorgun'a Tepki: "Konya'nın Sorunları ile Uğraşacağına Beyni Örümcek Kaplamış Birine Destek Veriyor"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'a "Konya Milletvekili Konya'nın sorunları ile uğraşacağına kolunu açan kadınların kötü yola düştüğünü ifade edebilecek kadar beyni örümcek kaplamış birine siyasi destek veriyor. Başhekim yardımcılığından Başhekimliğe yükseltirsiniz artık" diye tepki gösterdi.

CHP'nin doktor kökenli Ankara Milletvekili Murat Emir, kıyafet tercihleri nedeniyle kadınlara yönelik cinsiyetçi ve ayrımcı ifadeleriyle gündeme gelen Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal'ı ziyaret eden AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'a tepki gösterdi.

"BEYNİ ÖRÜMCEK KAPLAMIŞ BİRİNE SİYASİ DESTEK VERİYOR"

Sorgun'un sosyal medya hesabından yaptığı "Konya İHH Başkanımız Dr. Hasan Hüseyin Uysal'ı evinde ziyaret edip hasbihal ettik. Nazik ev sahipliği için başkanımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını alıntılayan Emir, şu paylaşımı yaptı:

"Konya Milletvekili Konya'nın sorunları ile uğraşacağına kolunu açan kadınların kötü yola düştüğünü ifade edebilecek kadar beyni örümcek kaplamış birine siyasi destek veriyor. Başhekim yardımcılığından Başhekimliğe yükseltirsiniz artık."

NE OLMUŞTU?

Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal, geçen hafta Twitter'dan "Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya'da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak+uyluğunun yüzde 80'i açık tipler türedi. Bu teşhir, 'beden görseli satma' değil mi; Beden satmaya giden yol, fa…şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!" paylaşımı yapmış, daha sonra paylaşımını silmişti.

Emir ise, Uysal'a "Konya Numune Hastanesi başhekim yardımcısı olmasaydı bu meczubu muhatap almazdık. En kötü olan böyle kişilerin en ilkel fikirleri sayesinde konumlarını pekiştireceklerini biliyor olmaları" sözleri ile tepki göstermişti.