Murat Erkan: "Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de İlk 5g Sinyallerimizi Verdik"

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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum

Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi