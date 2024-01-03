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Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu - Son Dakika
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Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu

Adana Demirspor'un Senagalli oyuncusu M'Baye Niang, basına yaptığı açıklamada 4 aydır maaş alamadığını ve takımdan ayrılmak istediğini ifade etti. Niang'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren kulüp başkanı Murat Sancak ''Yalan söylüyorsun! 1 Euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz'' ifadelerini kullanarak yıldız oyuncuyu transfer listesine koydu.

03.01.2024 - 21:31,  Güncelleme: 21:38
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Adana Demirspor'un Senegalli oyuncusu M'Baye Niang, kulüpten ayrılmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı. 4 aydır maaş alamadığını söyleyen Niang'a sosyal medya hesabından yanıt veren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise 'Yalan söylüyorsun! 1 Euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz' ifadelerini kullandı ve yıldız oyuncuyu resmen satış listesine koydu.

"4 AYDIR MAAŞ ALAMADIM"

L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Niang, "Türkiye tecrübem saha içinde çok iyi gidiyor. İyi oynuyorum ve ilk 11 başlıyorum. Ancak ödeme konusunda bazı sorunlar var ve bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor. Biraz gecikme normal karşılanabilir ancak 4 ay oldu." dedi.

"AYRILMAK İSTİYORUM"

Fransa'ya dönmek istediğini söyleyen Niang, "Ayrılmak istiyorum. Yönetime de bunu söyledim ve ekibimle bu yönde çalışmalara başladık. Fransa'ya dönmeyi çok isterim, benim için öncelik orası. Kendime güveniyorum, performans gösterecek kadar iyiyim. Somut temaslarım var ama özellikle Rusya, İtalya ve Suudi Arabistan'da... Bunu nasıl yapabileceğimizi görmek için Fransa'da görüşmeler yapıyoruz. Geçmiş bana şu anda kulüp isimleri vermenin bir anlamı olmadığını öğretti." sözlerini sarf etti.

Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu

MURAT SANCAK'TAN CEVAP GECİKMEDİ

Başkan Murat Sancak ise M'Baye Niang'ın açıklamasının hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve golcü ismi transfer listesine koydu. Murat Sancak, 'Yalan söylüyorsun! 1 Euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. O yüzden gitmek istediğini söyleyince 'Bonservisini getir, git' dedik. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

"RENNES İLE GÖRÜŞÜYOR"

Öte yandan İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, M'Baye Niang ile yakından ilgileniyor. M'Baye Niang, daha önce 92 kez formasını giydiği Rennes'de 30 gol 9 asşst kaydetmişti. Bu sezon Adana Demirspor ile 20 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 8 gol 2 asist kaydetti.

Murat Sancak yıldız futbolcusu M\'Baye Niang\'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
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