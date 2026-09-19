Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi: Yemek ona nasip olmadı - Son Dakika
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Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi: Yemek ona nasip olmadı

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da vatandaşlara börek ikram ederek YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kent ziyareti sırasında yaşanan börek diyaloğuna göndermede bulundu. Varank, Özel'in kendisine börek ikram etmek isteyen vatandaşın talebine verdiği yanıtı eleştirerek, "Böreği yemek ona nasip olmadı" ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank, Bursa'da börek ikramı sırasında Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulundu.

VARANK'TAN BURSA'DA BÖREKLİ GÖNDERME

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Varank, kentte yaptığı börek ikramı sırasında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa ziyareti sırasında yaşanan bir diyaloğa değindi. Özgür Özel'in yürüyüş yaptığı sırada bir vatandaş kendisine börek ikram etmek istedi. Vatandaş, Özel'e "Başkanım, börek istemişsiniz." dedi. Özel ise bu sözlere, "Gözünü seveyim, burada börek mi yiyeceğim? Yarın sabah. Burada olacak iş mi ya? Tövbe tövbe." şeklinde karşılık verdi.

Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi: Yemek ona nasip olmadı

"BÖREĞİ YEMEK ONA NASİP OLMADI"

Yaşanan diyaloğun ardından Mustafa Varank, Bursa'da vatandaşlara börek ikram etti. Varank, burada yaptığı açıklamada Özgür Özel'e göndermede bulundu. Varank, "Böreği yemek ona nasip olmadı. İkramda bulunan vatandaşı azarlarcasına itip kakmak bir siyasetçinin yapmaması gereken işler." ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi: Yemek ona nasip olmadı

"GERÇEK YÜZLERİNİ HEMEN ORTAYA ÇIKARIYORLAR"

Mustafa Varank, açıklamasının devamında ise siyasetçilere yönelik eleştirilerini sürdürdü. Varank, "Rol yapanlar, senaryo ve figüran olmayınca gerçek yüzlerini hemen ortaya çıkarıyorlar." dedi. 

Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi: Yemek ona nasip olmadı
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