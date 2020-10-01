Mutfak Mirası Alanya'ya yeni üyeler - Son Dakika

Mutfak Mirası Alanya'ya yeni üyeler

Türkiye'de ilk kez Alanya Belediyesi'nin lisans sahibi olduğu ve yöresel lezzetleri korumak, yerel üreticilerden ürün alınmasını teşvik etmek amacıyla kurulan "Culinary Heritage Europe" sisteminin Alanya ağına katılan son üyelerin tabelalarını Belediye Başkanı Adem Murat Yücel takdim etti.

Mutfak Mirası Alanya'ya yeni üyeler, System.String[]

Türkiye'de ilk kez Alanya Belediyesi'nin lisans sahibi olduğu ve yöresel lezzetleri korumak, yerel üreticilerden ürün alınmasını teşvik etmek amacıyla kurulan "Culinary Heritage Europe" sisteminin Alanya ağına katılan son üyelerin tabelalarını Belediye Başkanı Adem Murat Yücel takdim etti.

Culinary Heritage Europe sisteminin yeni üyeleri Babaoğlu Zeytinyağı, Mezza Natural, Nerdek Cafe, Numa Bay Exclusive Hotel ve Sirius Deluxe Hotel işletmeleri tabelalarını Başkan Yücel'den aldı. Yeni üyeler, faaliyet türlerine göre Alanya yöresel lezzetlerini sunması, tarımsal üretime değer katmaları ve Alanya mutfağına tarladan çatala uzanan süreçte verdiği değer sebebiyle Mutfak Mirası Alanya ağına kabul edildi.

Alanya mutfağını ve yerli ürünleri doğru tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için neler yapabilecekleri konusunda uzun süredir çalışan işletmeler; "Mutfak Mirası Alanya projesi ile çalışmalarının uygunluğunun Alanya Belediyesi ve Avrupa Birliği onaylı Culinary Heritage Europe tarafından da onaylanmış olmasından son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

"9 ayda 102 bin kişiye ulaştık"

Üyelik tabelasını yeni üyelere teslim eden Yücel, "Alanya mutfağına ve yerli ürünlerimize inanarak başlattığımız ve Türkiye'de başka örneği olmayan iş birliği ağı sayesinde kültürümüzü, yemeklerimizi ve emek verdiğimiz yerli ürünlerimizi 22 dilde tanıtmaya başladık. Toplamda 27'ye ulaşan işletme sayımız ve 121 adet tarif ve tarımsal ürünümüz ile 2020 yılının ilk 9 ayında 102 bin 836 kişiye ulaştık. Aylık ortalama 11 bin 426 kişinin ziyaret ettiği sayfamızda birbirinden leziz ürünlerimiz ve yemeklerimiz yurtdışına açıldı, açılmaya da devam edecek. Bu vesile ile; 13 ülkeden 45 şehrin bulunduğu sistemde, "Yüksek Ziyaretçi Ortalaması"na sahip ilk 3 şehirden birisi olduğumuzu da ayrıca belirtmek isterim. Elbette bu ortalamayı yakalamamızda Alanya için emek veren üyelerimizin desteği ve emeği yadsınamaz." dedi.

"Ekonomiye katkıları sürecek"

Yöresel lezzetlerin ve kültürel değerlerin önemine vurgu yapan Adem Murat Yücel, "Bugün burada bulunan ve Alanya için çalışmak üzere bizlerle aynı yolda yürümeye başlayan işletmelerimize ve ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Alanya Gastronomisi ve tarımsal ürünleri, değerli üyelerimiz ve iş birliği yaptığımız kurumlar sayesinde şehir ekonomisine katkı vermeyi sürdürecek." ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Mutfak Mirası Alanya'ya yeni üyeler
Mutfak Mirası Alanya'ya yeni üyeler
Mutfak Mirası Alanya'ya yeni üyeler
Mutfak Mirası Alanya'ya yeni üyeler
Mutfak Mirası Alanya'ya yeni üyeler
Mutfak Mirası Alanya'ya yeni üyeler

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mutfak Mirası Alanya'ya yeni üyeler - Son Dakika

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