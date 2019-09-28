"Müzeler Konuşuyor" Fransa ile sürüyor

İstanbul Modern'in 2012 yılında başlattığı "Müzeler Konuşuyor" serisi, Fransa ile devam ediyor.

İstanbul Modern'in İstanbul Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirdiği etkinlik programının dördüncü konuğu, Atelier des Lumières Direktörü Michael Couzigou olacak.

3 Ekim'de gerçekleşecek söyleşide Couzigou, deneyimlerini paylaşacak.

Paris'te dijital sanat alanına odaklanan bir sanat merkezi olarak 2018'de açılan Atelier des Lumières (Işıklar Atölyesi), ekim ayında ilk defa gerçekleştirilecek "Immersıve Art Festival" başlıklı bir etkinlik planlıyor.

Atelier des Lumières'de düzenlenecek etkinlikle ilgili bilgi aktaracak olan Couzigou, izleyiciyi çepeçevre saran, katılımcıları yapıtlarla etkileşim kurmaya davet eden, mekanla bütünleşik dijital sanat çalışmalarını anlatacak.



"Müzeler Konuşuyor"

İstanbul Modern'in güncel müzecilik alanında çok yönlü iletişim platformunu oluşturan "Müzeler Konuşuyor" serisine bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Almanya'dan müze ve sanat kurumu yöneticileri katılarak izleyicilerle deneyimlerini paylaştı.

İstanbul Modern'in dünyada öncü rol üstlenen müzelerin yöneticilerini Türkiye'deki meslektaşları ve ziyaretçilerle buluşturmayı amaçlayan "Müzeler Konuşuyor" 2019'da Fransa'yı ağırlamayı sürdürüyor.

3 Ekim Perşembe günü İstanbul Modern Sanat Müzesinde ücretsiz düzenlenecek etkinlikte sı·multane c¸evı·rı· de yapılacak.