Naci Ağbal: Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyümeyi yakalayacak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümeyi yakalayacağını belirterek, '2019'un 4'ncü çeyreğinde ilişkin öncü göstergeler arka arkaya geliyor. 2019'un 4'ncü çeyreğinde beklentimiz o ki Türkiye ekonomisi yıllık bazda yüzde 5 civarında büyümeyi yakalayacak' dedi.

2019'un 4'ncü çeyreğinde ilişkin öncü göstergelerin arka olumlu bir şekilde geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümeyi yakalayacağını söyledi. Sanayi katma değerinin güçlü bir şekilde gelmesinin kritik öneme sahip olduğunu anlatan Ağbal, '2019'un 4'ncü çeyreğinde beklentimiz o ki Türkiye ekonomisi yıllık bazda yüzde 5 civarında büyümeği yakalayacak. Yani tarihi büyüme ortalamalarımıza tekrar dönmüş olacağız. Özellikle 4'ncü çeyrekte sanayi katma değerinde yüzde 5'in üzerinde büyüme, yine özel tüketim harcamalarında yüzde 5'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Gerek sanayi katma değerinin yukarı yönlü güçlü bir şekilde gelmesi, gerekse özel tüketimin canlanması son derece önemli. Yine ekonomimizin uzun vadeli büyüme açısından kritik öneme sahip olan makine teçhizat harcamalarına baktığımızda da 2019 4'ncü çeyrekte burada da pozitif bir büyümeyi yakalayacağız. 2019'un son çeyreğine ilişkin olarak gerek kapasite kullanım oranları, gerek üretim endeksleri gibi birçok öncü göstergeler ekonomimizin toparlanmaya başladığını gösteriyor. Türkiye ekonomisinin 2019 yılı sonu itibariyle yüzde 1'e yakın büyümeyi, yakalayacağını da söyleyebiliriz. Son dönemde gelen yeni verilerin hem sektörel yayılım anlamında, hem de ekonominin bütün sektörleri itibariyle olumlu gelmesi, 2020 yılı için son derece cesaret verici gelişmeler' dedi.

Ekonomide büyümenin kalitesini belirleyecek olan esas unsurun özel sektör yatırım harcamaları olacağını belirten Ağbal, şunları söyledi:

'Son 2 yıldır ekonomide oluşan gelişmeler, hane halkı tüketimini bir miktar aşağı çektikten sonra artan güvenle birlikte, aşağı inen faizlerle birlikte vatandaşlarımızın beyaz eşya alımları, otomobil alımları, konut alımları, hızlı bir şekilde artacak. Bunu bütün göstergeler ortaya koyuyor. Ekonomimiz açısından uzun dönemde büyümenin asıl itici gücü yatırımlar olacak. Bu açıdan 2020 yılı özel sektör yatırımları bakımından tam bir birlik beraberlik göstermemiz gereken bir yıl olacak. Hükümetimizin özel sektörün önünü açacak, ilave destek ve teşvik çalışmalarını yapması, yatırımcı güveninin daha da yukarı gelmesini sağlayacak ilave politikaların devreye sokulması ve şuanda devam eden güçlenmesini istediğimiz fiyat istikrarı, finansal istikrarın daha da kurumsallaşması bakımından hükümete düşen önemli görevler var?

Ağbal, 2020 yılında enflasyonu tek hanede yüzde 8,5 düzeyinde tutma hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Naci Ağbal ve diğer protokol üyeleri Eskişehir Ticaret Odası tarafından 'Geleceğe değer katan liderler' programında ödüle layık görülen iş insanlarına ödüllerini verdi.