Naci Ağbal: "Vatandaşın Talebini Merkeze Alarak Bugünlere Geldik"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal , "Sağlanan hizmetleri hükümet olarak gerçekleştirirken, her zaman vatandaşın rahatını, talebini merkeze alarak bugünlere geldik. Önümüzdeki dönemde de ben inanıyorum ki bu tür hizmetler çeşitlenecek" dedi.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteğiyle, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ( YTB ) tarafından uygulamaya konulan 'Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi'nin açılış toplantısı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, projeye bütün kurumlarının sahiplik yapmasının önemli olduğunu belirterek, yurt dışındaki vatandaşların birçok alanda hizmet alması için gayret içinde olunacağını ifade etti. YTB'nin her geçen gün yaptıkları çalışmaların kapsamı, hizmetinin herkesi sevindirdiğini anlatan Ağbal, YTB'nin birçok yeni programı başlatacağını dile getirdi.Yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Ağbal, "Son 17 yıldır hükümetlerimiz döneminde kamu hizmetlerinin hem kalitesinin artırılması, erişimin artırılması, çeşitlendirilmesi konusunda olağanüstü bir gelişme kaydettik. 16 yıl öncesi bugünü karşılaştırdığımı zaman sağlık hizmetlerinden tutun da eğitim, ulaşım, altyapı, sanat hizmetlerine, bütün alanlarda artık vatandaşımız çok daha rahat bir şekilde hizmete erişiyor. Önceden hastaneye, ilaca, kitaba erişim problemimiz vardı. Olağanüstü bir gelişim bu dönemde sağlamış olduk. Bu sağlanan hizmetleri hükümet olarak gerçekleştirirken her zaman vatandaşın rahatını, talebini merkeze alarak bugünlere geldik. Önümüzdeki dönemde de ben inanıyorum ki bu tür hizmetler çeşitlenecek" diye konuştu.Güçlenen Türkiye ekonomisi sayesinde her türlü hizmetin rahat bir şekilde yapıldığına dikkati çeken Ağbal, dünyanın neresinde olursa mazlumlara el uzatıldığını kaydetti. Türkiye'nin kalkınma yardımlarıyla dünyadaki ülkelerle yarış halinde olduğunu anlatan Ağbal, bir ülkede kalkınmayı konuşabilmenin ekonomik istikrar ile ilgili olduğuna işaret etti.YTB Başkanı Abdullah Eren de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 2010 yılında kurulduğunu hatırlatarak, "Birçok kurumumuzda yurt dışı vatandaşlarla ilgili birimler kuruldu. Nihayetinde yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgili devletimiz tarafından yürütülen çalışmaları koordine etmek ve hassaten yurt dışındaki vatandaşlarımıza matuf çalışmalar yapmak üzere, 2010 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kuruldu. Aynı şekilde, yurtdışındaki vatandaşlarımızın hukukun neredeyse her alanında ortaya çıkan sorunlarını çözmek maksadıyla birçok kanunumuzda düzenleme ve güncelleme yapılarak sorunlar çözülmeye çalışıldı" dedi.Yurt dışındaki vatandaşların değişen ihtiyaç ve sorun alanları ile bulundukları coğrafyadaki ekonomik ve siyasi şartların, konunun yeniden ve bütüncül bir şekilde ele alınmasını zaruri kıldığını vurgulayan Eren, "Yeni nesillerin anadillerini unutmamaları, anavatanla kurdukları bağlarını korumaları, yaşadıkları toplumlardaki genel sorunlardan olan bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan korunmaları ve eğitim seviyelerinin yükseltilmesi gibi, yeni nesillerle birlikte ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunlara yönelik, kurumlarımızın kapasitesinin artırılması ve yeni stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.Irkçı söylemlere dikkati çeken Eren, "Bundan yaklaşık birkaç yıl önce, çok marjinal ve dar kesimler tarafından yabancı ve Müslümanlara karşı dile getirilebilen yabancı düşmanı ve dışlayıcı söylemler, şimdi merkez siyaset tarafından da benimsenmeye başlamıştır.Yabancı düşmanı ve popülist çevreler tarafından desteklenen partiler, Avrupa 'nın birçok ülkesinde yüzde 20'nin üzerinde oy almaktadır. Hatta ve hatta, sadece yabancıları ve Müslümanları hedef alan parti programıyla kurulan partiler bile, maalesef meclislere girebilmektedir. Vatandaşlarımıza ve onların kurmuş oldukları cami ve derneklere karşı, ırkçılar ve yabancı düşmanları tarafından gerçekleştirilen saldırılar artarken, bu saldırıların mağdurları yeterli korumayı göremedikleri gibi, bazı siyasilerin ve medyanın dili bu kitleyi iyice hedef haline getirmektedir" değerlendirmesinde bulundu."Vatandaşlarımıza karşı sistematik şekilde politik, psikolojik ve hukuki baskı uygulanmaktadır"Eren, konuşmasında şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın temel dini ve kültürel haklarını sağlamak için gönderilen din görevlisi ve öğretmen görevlendirilmesi engellemektedir. Vatandaşlarımızın Türkiye ile en şeffaf şekilde kurdukları iletişim bile büyük suçmuş gibi gösterilmeye çalışılarak, vatandaşlarımıza karşı sistematik şekilde politik, psikolojik ve hukuki baskı uygulanmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde vatandaşlarımızla ilgili tartışmalar o ülkelerin iç politikasının ana belirleyici unsurlarından biri haline gelmiş durumdadır. Böyle bir ortamda, yurt dışındaki Türk toplumunun karşı karşıya kaldığı sosyal, kültürel ve politik meydan okumalara karşı, devletimizin yurt dışı vatandaşlara yönelik aile, din, dil ve eğitim politikalarını kapsayacak ortak bir strateji çerçevesinde hareket edilmesi, amaçlanan neticelere ulaşmak açısından son derece önemlidir."Proje ile, yurt dışındaki vatandaşlar ve mavi kartlıların Türkiye'ye ilişkin tüm resmi iş ve işlemlerinde hız ve etkinliğin artırılması hedefleniyor. Türkiye'de ve dış temsilciliklerde gerçekleştirilen idari ve yasal işlemlere ilişkin yurt dışında yaşayan vatandaşların bilgi ve farkındalığı artırılırken, daha hızlı ve etkin çözümler için görüş ve önerileri alınacak. Yart dışındaki vatandaşların görüşleri, kamu kurumlarının uygulama ve mevzuata ilişkin yeni düzenlemelerine kaynak sağlayacak. Proje kapsamında, yurt dışında sunulan kamu hizmetlerinin envanteri çıkarılarak mevzuat taraması gerçekleştirildikten sonra Almanya İtalya 'da yaşayan Türkler ve hizmet sağlayan profesyonellerle yapılacak anket ve mülakatlar üzerinden beklenti ve önerileri alınacak. Elde edilen veriler kamu kurumlarının değerlendirmeleriyle öneri paketlerini dönüştürülecek. Böylece yurt dışındaki tüm kamu hizmetlerinin derlemesi, yurt dışındaki vatandaşlara iş akış şemalarıyla bir rehber niteliğinde sunulurken kamu kurumlarına da geliştirilmesi ya da çeşitlendirilmesi gereken hizmetlere ilişkin sahadan öneriler aktarılmış olacak.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun katıldı. Toplantıda, projeye ilişkin sunum yapıldı. - ANKARA