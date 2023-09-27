Napoli'de Kriz: Osimhen, Sosyal Medya Paylaşımlarını Sildi - Son Dakika

Napoli'de Kriz: Osimhen, Sosyal Medya Paylaşımlarını Sildi

Napoli\'de Kriz: Osimhen, Sosyal Medya Paylaşımlarını Sildi
Son Güncelleme: 27.09.2023 18:57

Napoli kulübünün, oyuncusu Victor Osimhen ile dalga geçilen bir videoyu sosyal medyada yayımlaması büyük tepki çekti. Video, bir süre sonra kaldırıldı ancak Osimhen'in öfkesi dinmedi. Oyuncu, Instagram hesabından Napoli formasıyla görüldüğü tüm paylaşımları sildi. Osimhen'in menajeri, kulübü dava açmakla tehdit etti ve yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Napoli'de büyük kriz: Osimhen bütün paylaşımları sildi

Napoli, oyuncularından Victor Osimhen ile dalga geçilen bir videoyu sosyal medyada yayımladı. Video bir süre sonra yayından kaldırıldı ancak oyuncunun öfkesi dinmedi.

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da geçen yılın şampiyonu Napoli, yıldız oyuncularından Victor Osimhen ile dalga geçilen bir videoyu sosyal medyada yayımladı. Osimhen'in menajeri kulübü dava açmakla tehdit etti.

Napoli'nin TikTok hesabında paylaşılan videoda, pazar günü Bologna ile oynanan maçta Osimhen'in kaçırdığı penaltı görülüyor. Osimhen, çok ince ve hızlandırılmış bir şekilde seslendirilerek "Bana penaltı ver lütfen!'" diye bağırmış gibi gösteriliyor.

Daha sonra silinen video üzerine 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Instagram hesabından Napoli formasıyla görüldüğü paylaşımlarını sildi.

Osimhen'in menajeri Roberto Calenda da dün akşam bir açıklama yaparak, "Napoli'nin TikTok resmi profilinde yaşananlar kabul edilemez. Victor'la alay eden bir video kamuya açık şekilde yayımlandı ve ardından, biraz geç kalındıktan sonra silindi" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre menajeri, Osimhen'in son dönemde medyatik yargılamalara ve yalan haberlere maruz kaldığını, Napoli'nin bu paylaşımının da bu muameleye ek olarak oyuncuya ciddi zarar verdiğini belirtti. Calenda, "Osimhen'i korumak için yasal yollara başvurma hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Sonradan silinen video nedeniyle sosyal medyada Napoli'ye eleştiriler ve Osimhen'e destek mesajları geldi. Napoli'yi ırkçılıkla suçlayan çok sayıda mesaj yayımlandı.

Öte yandan, Osimhen'in Instagram hesabındaki eski paylaşımlarının altına, Napoli taraftarı oldukları anlaşılan bazı kullanıcılar "Abartıyorsun" gibi eleştirel mesajlar da yazdı.

SERIE A'DA GOL KRALI OLMUŞTU

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un internet sitesindeki haberde, yaşanan kriz nedeniyle Napolili taraftarlar Osimhen'e tepki gösterdi. Özellikle Milano takımları AC Milan ve Inter Milan destekçilerinin oyuncuyu takımlarına davet ettiğini vurguladı. Gazete, "Osimhen ile Napoli arasındaki olası bir anlaşmazlığın, oyuncuya bir sonraki transfer döneminde kaçırılmayacak bir fırsat sunacağı açık" diye yazdı.

Napoli, Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan Osimhen'i, 2020'de Fransa'nın Lille takımına 81,3 milyon euro ödeyerek transfer etmişti. Bu, Napoli'nin, tarihinde bir futbolcu için ödediği en yüksek bonservis ücretiydi.

Napoli'nin geçen sezon 33 yıl sonra Seria A şampiyonu olmasında Osimhen de büyük pay sahibiydi. Osimhen geçen sezon 26 golle Serie A'da gol kralı olmuştu.

Kulübün yeni teknik direktörü Rudi Garcia ile Osimhen arasında son dönemde gerilim yaşandığı iddia ediliyordu.

İtalya basını, bu yaz Osimhen'e Suudi Arabistan kulüplerinden 175 milyon euro'luk teklif geldiğini iddia etmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Napoli'de Kriz: Osimhen, Sosyal Medya Paylaşımlarını Sildi - Son Dakika


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