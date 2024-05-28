Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulmak istenen ürünlere geçit vermiyor. Ekiplerin istihbarat faaliyetleri neticesinde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri ile ortak bir çalışma yürütüldü. Ekipler, insani yardım malzemesi olarak gösterilen konteynerlerden şüphelenince operasyonun düğmesine bastı.

TARAMA CİHAZINDA YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ

Yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheler üzerine x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk alınınca ekipler konteynere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

"İNSANİ YARDIM" ADI ALTINDA 8 KONTEYNER KAÇAK EŞYA

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan detaylı arama sonucu insani yardım malzemesi kılıfında Türkiye'ye yasadışı olarak sokulmaya çalışılan 6 konteyner 130 bin kilo oyuncak cinsi eşya ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi.

1 MİLYAR LİRALIK KAÇAKÇILIK OYUNU BOZULDU

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar Türk lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

KOCAELİ'DE ŞÜPHELİ KONTEYNERLER TAKİBE ALINDI

Bir başka operasyonun adresi ise Kocaeli oldu. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Kocaeli Limanı'ndaki şüpheli konteynerler takip altına alındı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheli görülerek x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama işlemi sonucu konteynerlerden şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynerlere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

22 MİLYON LİRALIK EŞYAYA EL KONULDU

Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı aramaları sonucunda 4 adet konteyner içerisinde 197 bin 548 adet oyuncak, 2 bin 592 adet fan, 28 bin 800 adet lazer, 575 adet gözlük, 2 bin 484 adet çanta, 7 bin 950 adet şişirilebilir top, 8 bin 690 adet at tut yakala oyun seti olmak üzere 7 kalemde toplamda 248 bin 639 adet ticari eşya tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

2 AYRI OPERASYONDA 1 MİLYAR 22 MİLYON TL'LİK KAÇAKÇILIK ENGELLENDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışmaları ile iki farklı noktada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda toplamda 1 milyar 22 milyon Türk lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu. Gümrük Muhafaza Ekipleri 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini kararlılık sürdürüyor.