Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi

Geniş Video İzle

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulmak istenen ürünlere geçit vermiyor. Mersin ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 1 milyar 22 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda insani yardım malzemesi kılıfında 130 bin kilo oyuncak ve 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya bulundu. Soruşturma devam ediyor.

28.05.2024 08:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulmak istenen ürünlere geçit vermiyor. Ekiplerin istihbarat faaliyetleri neticesinde Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri ile ortak bir çalışma yürütüldü. Ekipler, insani yardım malzemesi olarak gösterilen konteynerlerden şüphelenince operasyonun düğmesine bastı.

TARAMA CİHAZINDA YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ

Yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheler üzerine x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama sonucunda şüpheli yoğunluk alınınca ekipler konteynere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

"İNSANİ YARDIM" ADI ALTINDA 8 KONTEYNER KAÇAK EŞYA

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan detaylı arama sonucu insani yardım malzemesi kılıfında Türkiye'ye yasadışı olarak sokulmaya çalışılan 6 konteyner 130 bin kilo oyuncak cinsi eşya ile 2 konteyner kumaş cinsi ticari eşya ele geçirildi.

1 MİLYAR LİRALIK KAÇAKÇILIK OYUNU BOZULDU

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar Türk lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

KOCAELİ'DE ŞÜPHELİ KONTEYNERLER TAKİBE ALINDI

Bir başka operasyonun adresi ise Kocaeli oldu. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Kocaeli Limanı'ndaki şüpheli konteynerler takip altına alındı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakın takibe alınan konteynerler artan şüpheli görülerek x-ray tarama cihazına sevk edildi. Tarama işlemi sonucu konteynerlerden şüpheli yoğunluk alınması üzerine kuşkuları artan ekipler konteynerlere yönelik fiziki arama gerçekleştirdi.

22 MİLYON LİRALIK EŞYAYA EL KONULDU

Gümrük Muhafaza ekiplerinin detaylı aramaları sonucunda 4 adet konteyner içerisinde 197 bin 548 adet oyuncak, 2 bin 592 adet fan, 28 bin 800 adet lazer, 575 adet gözlük, 2 bin 484 adet çanta, 7 bin 950 adet şişirilebilir top, 8 bin 690 adet at tut yakala oyun seti olmak üzere 7 kalemde toplamda 248 bin 639 adet ticari eşya tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. Konuyla alakalı soruşturma Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

2 AYRI OPERASYONDA 1 MİLYAR 22 MİLYON TL'LİK KAÇAKÇILIK ENGELLENDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin titiz çalışmaları ile iki farklı noktada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda toplamda 1 milyar 22 milyon Türk lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu. Gümrük Muhafaza Ekipleri 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini kararlılık sürdürüyor.

Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, Operasyon, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • İbrahim ozturk: sülo nun malları 6 3 Yanıtla
  • Serkan Genç: Gümrük muhafaza affetmez... 3 2 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak: devletin haberi olmadan kaçakcılığı kimse yapamaz 0 0 Yanıtla
  • Tuna güler: 1 yakalat 10 geçir taktiği 0 0 Yanıtla

08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
07:52 Deniz Akkaya’dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi
07:47 Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde Sinan Ateş’in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı Bahçeli 5 yıl sonra aynı yerde! Sinan Ateş'in yerini Ahmet Yiğit Yıldırım aldı
00:57 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım sözleri: Seçimi kazanırsa elimden gelen desteği vereceğim
00:32 Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren Joshua King, takıma veda etti Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Joshua King, takıma veda etti
00:17 AB’den Türkiye’deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek AB'den Türkiye'deki Suriyeliler için 1 milyar avroluk destek
00:15 Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti Kerem’den veda eder gibi açıklama Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama
23:58 Kılıçdaroğlu’ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim
23:57 Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin’i unutmadı Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'i unutmadı
23:44 İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto
23:32 Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacak Komedyen Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacak
23:30 Yine yaptı yapacağını Icardi’den geceye damga vuran ’’Fener ağlama’’ performansı Yine yaptı yapacağını! Icardi'den geceye damga vuran ''Fener ağlama'' performansı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 09:13:10. #1.12#
SON DAKİKA: Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement