İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 235 gündür şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail savaş uçakları, UNRWA depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'trajik hata' ifadelerine tepki geldi.

28.05.2024 08:41
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 235 gündür şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda kadın ve çocukların da bulunduğu en az 45 Filistinli hayatını kaybetti. İnsanların diri diri yanarak can verdiği korkunç olay hakkında konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırı için "Trajik hata" ifadelerini kullandı. O skandal ifadelerin ardından İsrail'in savunması ise "Pes" dedirtti.

KATLİAM GİBİ SALDIRIYA "ŞARAPNEL" KILIFI UYDURDULAR

ABC News'in ABD'li bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İsrail ABD'ye yaptığı açıklamada IDF'nin saldırısı sonrası Refah'ta çıkan yangının "Büyük olasılıkla" şarapnellerin yakındaki bir yakıt deposuna isabet etmesi sonucu meydana geldiğini öne sürdü. ABC News, Washington'ın şu anda bu iddiayı doğrulayacak ya da çürütecek hiçbir bilgisi olmadığını ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin soruşturmasının sonuçlarını beklediğini belirtiyor.

İsrail, skandal çadır saldırısına kılıf arıyor! 'Şarapneller yakıt deposuna isabet etti' diye savundular

"YAŞANANLAR İĞRENÇLİK" TEPKİSİ

Birleşmiş Milletler Yardım Şefi Martin Griffiths, Netanyahu'nun saldırıyı "Trajik bir hata" olarak değerlendirmesine sert tepki gösterdi. Griffiths, "Saldırının savaş suçu mu yoksa 'trajik bir hata' mı olduğu tartışması yok. Bunu 'hata' olarak adlandırmak, ölenler, acı çekenler ve hayat kurtarmaya çalışanlar için hiçbir şey ifade etmeyen bir mesajdır" sözleriyle yaşananları iğrençlik olarak değerlendirdi.

İsrail, skandal çadır saldırısına kılıf arıyor! 'Şarapneller yakıt deposuna isabet etti' diye savundular
İsrail, skandal çadır saldırısına kılıf arıyor! 'Şarapneller yakıt deposuna isabet etti' diye savundular
İsrail, skandal çadır saldırısına kılıf arıyor! 'Şarapneller yakıt deposuna isabet etti' diye savundular
İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları devam ediyor

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor - Son Dakika

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